Türk futbolunda sezonun en prestijli organizasyonlarından biri olan 2026 Süper Kupa için geri sayım başladı. Yeni formatla oynanacak turnuvada yarı final ve final maçlarının tarihleri ile stat bilgileri netleşti.

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından düzenlenen Süper Kupa organizasyonu, 2026 sezonunda yeni formatıyla futbolseverlerin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası performanslarıyla turnuvaya katılmaya hak kazanan takımların mücadele edeceği organizasyon, sezonun ilk kupasını belirleyecek olması nedeniyle büyük önem taşıyor. Yarı final ve final aşamalarının farklı şehirlerde oynanacağı Süper Kupa’da, maç takvimi ve finalin oynanacağı stat bilgileri futbol gündeminin öne çıkan başlıkları arasında yer aldı.

SÜPER KUPA FİNALİ NEREDE OYNANACAK?

Turkcell Süper Kupa finali, İstanbul’da futbolun simge statlarından biri olan Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda oynanacak. Türkiye’nin en büyük kapasiteli stadyumlarından biri olan Olimpiyat Stadı, daha önce birçok ulusal ve uluslararası finale ev sahipliği yapmıştı.

Finalin İstanbul’da oynanacak olması, organizasyonun geniş bir seyirci kitlesiyle buluşmasını sağlayacak. Türkiye Futbol Federasyonu’nun tercihi doğrultusunda, final karşılaşması için hem ulaşım hem de güvenlik açısından kapsamlı hazırlıkların yapılacağı belirtildi.

SÜPER KUPA FİNALİ NE ZAMAN?

Turkcell Süper Kupa finalinin tarihi de netlik kazandı. Buna göre final mücadelesi, 10 Ocak 2026 Cumartesi günü saat 20.30’da oynanacak. Yarı final karşılaşmalarından galip ayrılan iki takım, bu tarihte kupayı kazanmak için sahaya çıkacak.

Yeni format kapsamında yarı final maçları ise 5 ve 6 Ocak tarihlerinde farklı şehirlerde oynanacak. Yarı final eşleşmelerinin ardından finale yükselen ekipler, İstanbul’daki büyük finalde sezonun ilk kupasını kazanma mücadelesi verecek.

SÜPER KUPA MAÇ TAKVİMİ 2026

Süper Kupa yarı final karşılaşmaları 5 Ocak 2026 Pazartesi ile 6 Ocak 2026 Salı günlerinde oynanacak. Yarı finalde Galatasaray ile Trabzonspor ve Fenerbahçe ile Samsunspor karşı karşıya gelecek.

Galatasaray - Trabzonspor | 5 Ocak 2026 Pazartesi 20:30 | Gaziantep Stadyumu

Fenerbahçe - Samsunspor | 6 Ocak 2026 Salı 20:30 | Yeni Adana Stadyumu

