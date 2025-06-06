'Kızıl Goncalar' sonrası teklif yağmuru! Özgü Namal'ın yeni dizisi belli oldu

Kaynak: Türkiye Gazetesi 6 Haziran 2025 13:19 - Güncelleme: 6 Haziran 2025 13:27 - Güncelleme:

Son olarak 'Meryem' karakterini oynadığı 'Kızıl Goncalar'da (1 Nisan 2025'te yayınlanan 46'ıncı bölümü ile final yaptı) rol alan Özgü Namal, yeni sezonda yine bir dizi projesiyle kameraların karşısına geçecek. Ünlü oyuncunun yeni karakteri, Namal'a başrolde eşlik edecek isim belli oldu.

Nadim Güç'ün yönetmen koltuğunda oturacağı, Ay Yapım'ın yeni sezondaki iddialı projelerinden olan 'Kıskanmak' dizisinin başrol karakterinden 'Seniha' için ünlü bir isimle prensip anlaşmasına varıldı. BAŞROLLER BELLİ OLDU Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Kızıl Goncalar dizisinin final yapması sonrası birçok teklif alan Özgü Namal, Kıskanmak dizisinde kamera karşısına geçecek. Nahid Sırrı Örik'in aynı adlı eserinden Yılmaz Şahin tarafından uyarlanan dizide, Nüzhet rolüne ise Selahattin Paşalı hayat verecek. İlgili Haber Özgü Namal'ın sır hayatından ilk fotoğraf! KISKANMAK DİZİSİ KONUSU Daha önce Zeki Demirkubuz'un da sinemaya uyarlandığı Kıskanmak romanında, istediği hayatı yaşamamış olan bir kızın ağabeyinden intikamı ele alınır. Romanın dizi versiyonunun NOW’da yayınlanması gündemde.

Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Gökhan Karataş