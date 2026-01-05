Grip olan herkesin ilk tercihiydi! ‘Yanlış’ çıktı
Soğuk hava Türkiye genelinde etkisini sürdürürken grip, nezle gibi üst solunum yolları hastalıklarında da vakalar arttı. Çoğu hastalıkta belirtiler yaklaşık 10 gün içinde gerilerken, kapalı ortamlar ise riski yükseltiyor. En viral enfeksiyonlardan biri olan soğuk algınlığında antibiyotik kullanımının etkili olamayacağı ifade edildi. İşte hastalıklardan korunma yolları…
- Soğuk algınlığı, virüs kaynaklı bir enfeksiyon olup antibiyotikler etkili değildir ve gereksiz kullanımından kaçınılmalıdır.
- Kış aylarında kapalı ve kalabalık ortamlarda virüsler kolayca yayılarak bulaş riskini artırır.
- Yetersiz beslenme, düzensiz uyku, stres ve kronik hastalıklar enfeksiyona yakalanma riskini yükseltir.
- Belirtiler genellikle 1-3 gün içinde başlar ve çoğu vakada 7-10 gün içinde geriler.
Hava sıcaklığının düşmesinin ardından artan grip, nezle vakaları sonrasında aciller dolup taşarken, uzman isimden uyarılar peş peşe geldi.
Soğuk algınlığının en yaygın viral hastalıklardan biri olduğunu belirten Doç. Dr. Irmak Sayın Alan, hastalığa neden olan etkenin virüs olduğu için antibiyotiklerin etkili olmadığını söyledi. Alan “Gereksiz kullanımından kaçınılmalıdır" dedi.
Soğuk algınlığı çoğu zaman hafif seyrettiğini vurgulayan Dr. Alan kapalı alanlarda geçirilen sürenin arttığı kış aylarında virüslerin yayılımı daha da kolaylaştırdığını belirtti.
“KAPALI ORTAMDA KOLAYCA YAYILABİLİR”
Dr. Alan “Soğuk algınlığı, her yaş grubunda görülebilen ancak özellikle çocuklarda ve bağışıklık sistemi zayıf kişilerde daha sık karşılaştığımız bir enfeksiyondur. Kış aylarında kapalı ve kalabalık ortamlarda bulunma süresinin artması, bulaş riskini belirgin şekilde yükseltir. Damlacık yoluyla ve kirli yüzeylere temas sonrası virüslerin kolayca yayılabilir” dedi.
YETERSİZ BESLENMEYE DİKKAT
Soğuk algınlığına yakalanma riskini artıran en önemli faktörleri sıralayan Dr. Alan şöyle uyardı:
Yetersiz ve dengesiz beslenme, düzensiz uyku, yoğun stres ve kronik hastalıklar bu riski daha da yükseltiyor. Çocukların kreş ve okul ortamlarında sık temas halinde olması, sigara kullanımı ve sigara dumanına maruz kalmak da enfeksiyonlara karşı savunma mekanizmalarını zayıflatıyor. Mevsim geçişleri ve soğuk hava şartları ise soğuk algınlığının neden kış aylarında daha sık görüldüğünü açıklayan önemli etkenler arasında yer alıyor.
“BELİRTİLER 10 GÜN İÇİNDE GERİLER”
Soğuk algınlığı belirtilerinin virüsle temas sonrası genellikle 1-3 gün içinde başladığını belirten Dr. Alan en sık karşılaşılan belirtileri şöyle sıraladı:
Burun akıntısı, burun tıkanıklığı ve hapşırma. Boğaz ağrısı, hafif öksürük ve geniz akıntısı da tabloya sık eşlik ediyor. Bazı hastalarda halsizlik, baş ağrısı ve hafif ateş görülebilir. Ateş genellikle yüksek değildir ancak çocuklarda daha belirgin seyredebilir. Çoğu vakada belirtiler 7-10 gün içinde geriler.
“GEREKSİZ ANTİBİYOTİKTEN KAÇININ”
Antibiyotiklerin bu hastalıkta etkili olmadığını ve gereksiz kullanımın ciddi sorunlara yol açabileceğine dikkat çeken Alan “Soğuk algınlığı viral bir enfeksiyondur ve tedavisi genellikle semptomlara yöneliktir. Hastalığa neden olan etken virüs olduğu için antibiyotikler etkili değildir ve gereksiz kullanımından kaçınılmalıdır" dedi.