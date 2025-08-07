Hakkında hapis cezası olduğu iddia edilmişti! Survivor Hikmet nerede? Türkiye kararını duyurdu

Survivor 2025’in dikkat çeken isimlerinden Hikmet Tuğsuz, yarışmaya aniden veda etmişti. İzleyicilerin şaşkınlıkla karşıladığı bu gelişmeyi, sunucu Murat Ceylan parkur alanında duyurmuştu.

Ceylan, "Gördüğünüz üzere Hikmet yok. Hikmet'in ailesi bize ulaştı, görüşme talep etti. Bu görüşme sonucunda özel sebeplerden dolayı Survivor'a devam edemeyecek" ifadeleriyle Tuğsuz’un vedasını açıklamıştı. Yarışmacının vedalaşmaya bile gelemediğini belirten Ceylan, “Son dönemlerdeydi, maalesef bu sebepten dolayı biz de Hikmet’in bu isteğini kabul etmek zorunda kaldık” demişti.

HİKMET TUĞSUZ 14 EKİM'DE TÜRKİYE'YE DÖNÜYOR

Survivor’a sessiz sedasız veda eden Hikmet Tuğsuz’un, yarışma sonrası İngiltere’ye gittiği öğrenilmişti. Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Tuğsuz, “Ayağımın tozuyla Londra’ya, değerli kardeşim Koca Hüseyin’in yanına geldim. Beş aydır üzerimden çıkarmadığım, benim için çok kıymetli formayı ona hediye ediyorum” demişti.

Takipçileriyle sosyal medya üzerinden soru-cevap yapan Hikmet Tuğsuz, bu kez Türkiye’ye dönüş tarihini paylaştı. Hakkında 12 yıl kesinleşmiş hapis cezası olduğu ileri sürülen Tuğsuz, 14 Ekim’de Türkiye’de olacağını açıkladı. Tuğsuz ayrıca, Survivor 2025'te kendisini en çok zorlayan ismin Sema olduğunu söyledi.