72. Sait Faik Hikâye Armağanı için başvurular başladı. Yarışmaya daha önce armağan kazanmamış yazarlar, 2025’te yayımlanan hikâye kitaplarıyla katılabilecek. Kazanan mayıs ayında açıklanacak.

MURAT ÖZTEKİN - Edebiyatçı Sait Faik’in hatırasını yaşatmak adına her sene bir öykü yazarına verilen 72. Sait Faik Hikâye Armağanı’na başvurular başladı.

Darüşşafaka Cemiyeti, Türkiye İş Bankası ve Kültür Yayınları iş birliğiyle verilen armağan ile birlikte ilk defa geçen sene takdim edilen Doğan Hızlan Özel Ödülü de sahibini bulacak. Yarışmaya katılacak yazarların, başvuru yapacakları hikâye kitabından on beş nüshayı, 27 Şubat Cuma günü saat 17.00’ye kadar Darüşşafaka Cemiyetine elden ya da posta yoluyla ulaştırması gerekiyor.

Yarışmaya daha önce armağanı kazanmamış yazarların 2025 yılında yayımlanmış ve herhangi bir ödül almamış olan hikâye kitapları katılabiliyor. Ön jüri ve jürinin değerlendirme safhalarının ardından kısa liste nisanda, yarışmanın kazananı ise mayıs ayı içinde açıklanacak.

Haberle İlgili Daha Fazlası