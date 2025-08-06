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Ünlü oyuncu Emre Bulut'tan üzen haber! Trafik kazası geçirdi

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Ünlü oyuncu Emre Bulut&#039;tan üzen haber! Trafik kazası geçirdi
Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Oyuncu Emre Bulut, Göztepe Sahili'nden dönerken motosiklet kazası geçirdi. Kazayı hafif sıyrıklarla atlatan Bulut, köpeği Leo’nun zarar görmemesinin kendisini rahatlattığını söyledi.

Oyuncu Emre Bulut, köpeği Leo ile birlikte Göztepe Sahili’nden dönerken motosiklet kazası geçirdi. Seyir halindeyken arkasından gelen bir aracın çarpması sonucu motosikleti hasar gördü.

Ünlü oyuncu Emre Bulut'tan üzen haber! Trafik kazası geçirdi - 1. Resim

Kazayı hafif sıyrıklarla atlatan Bulut, en büyük tesellisinin köpeği Leo’nun zarar görmemesi olduğunu söyledi.

Ünlü oyuncu Emre Bulut'tan üzen haber! Trafik kazası geçirdi - 2. Resim

"ALLAH KORUDU"

Akşam’ın haberine göre, o anları anlatan oyuncu, “Yere sağlam basmasaydım, trafik çok yoğundu, çok daha kötü olabilirdi. Allah korudu” ifadelerini kullandı.

Ünlü oyuncu Emre Bulut'tan üzen haber! Trafik kazası geçirdi - 3. Resim

Motosiklet tutkusu ile tanınan Emre Bulut, iki yıl önce de benzer bir talihsizlik yaşamış, hırsızların hedefi olan motosikleti kısa sürede bulunmasına rağmen kullanılamaz hale geldiği için satmak zorunda kalmıştı.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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