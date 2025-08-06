Ünlü oyuncu Emre Bulut'tan üzen haber! Trafik kazası geçirdi

Oyuncu Emre Bulut, köpeği Leo ile birlikte Göztepe Sahili’nden dönerken motosiklet kazası geçirdi. Seyir halindeyken arkasından gelen bir aracın çarpması sonucu motosikleti hasar gördü.

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Kazayı hafif sıyrıklarla atlatan Bulut, en büyük tesellisinin köpeği Leo’nun zarar görmemesi olduğunu söyledi.

"ALLAH KORUDU"

Akşam’ın haberine göre, o anları anlatan oyuncu, “Yere sağlam basmasaydım, trafik çok yoğundu, çok daha kötü olabilirdi. Allah korudu” ifadelerini kullandı.

Motosiklet tutkusu ile tanınan Emre Bulut, iki yıl önce de benzer bir talihsizlik yaşamış, hırsızların hedefi olan motosikleti kısa sürede bulunmasına rağmen kullanılamaz hale geldiği için satmak zorunda kalmıştı.