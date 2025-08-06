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Usta oyuncu Perihan Savaş ekranlara geri dönüyor! İddialı diziyle anlaştı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Usta oyuncu Perihan Savaş ekranlara geri dönüyor! İddialı diziyle anlaştı
Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Hilal Altınbilek ve Burak Deniz’in başrollerini paylaştığı, Ali Bilgin’in yönettiği ‘Sahtekarlar’ dizisine dikkat çeken bir isim katıldı: İddiaya göre kadroya Perihan Savaş dahil oldu.

Ay Yapım imzalı, yönetmen koltuğunda Ali Bilgin’in oturduğu, senaryosunu Sema Ergenekon’un kaleme aldığı “Sahtekârlar” dizisi izleyiciyle buluşmak için gün sayıyor.

Perihan Savaş
Perihan Savaş

Başrollerini Hilal Altınbilek’in “Reyhan”, Burak Deniz’in “Ertan” ve Tamer Levent’in “Hidayet Kutman” karakteriyle üstlendiği dizinin kadrosuna usta oyuncu Perihan Savaş da katıldı.

Usta oyuncu Perihan Savaş ekranlara geri dönüyor! İddialı diziyle anlaştı - 2. Resim

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Savaş, dizide Hidayet Kutman’ın kardeşi “Hüma” karakterini canlandıracak. Hüma, felçli kardeşinin en büyük destekçisi olarak hikâyede güçlü bir yer edinecek.

Usta oyuncu Perihan Savaş ekranlara geri dönüyor! İddialı diziyle anlaştı - 3. Resim

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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