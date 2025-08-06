Usta oyuncu Perihan Savaş ekranlara geri dönüyor! İddialı diziyle anlaştı

Ay Yapım imzalı, yönetmen koltuğunda Ali Bilgin’in oturduğu, senaryosunu Sema Ergenekon’un kaleme aldığı “Sahtekârlar” dizisi izleyiciyle buluşmak için gün sayıyor.

Perihan Savaş

Başrollerini Hilal Altınbilek’in “Reyhan”, Burak Deniz’in “Ertan” ve Tamer Levent’in “Hidayet Kutman” karakteriyle üstlendiği dizinin kadrosuna usta oyuncu Perihan Savaş da katıldı.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Savaş, dizide Hidayet Kutman’ın kardeşi “Hüma” karakterini canlandıracak. Hüma, felçli kardeşinin en büyük destekçisi olarak hikâyede güçlü bir yer edinecek.