Usta oyuncu Perihan Savaş ekranlara geri dönüyor! İddialı diziyle anlaştı
Magazin Haberleri / Türkiye Gazetesi
Kaynak: Türkiye Gazetesi- Güncelleme:
Hilal Altınbilek ve Burak Deniz’in başrollerini paylaştığı, Ali Bilgin’in yönettiği ‘Sahtekarlar’ dizisine dikkat çeken bir isim katıldı: İddiaya göre kadroya Perihan Savaş dahil oldu.
Ay Yapım imzalı, yönetmen koltuğunda Ali Bilgin’in oturduğu, senaryosunu Sema Ergenekon’un kaleme aldığı “Sahtekârlar” dizisi izleyiciyle buluşmak için gün sayıyor.
Başrollerini Hilal Altınbilek’in “Reyhan”, Burak Deniz’in “Ertan” ve Tamer Levent’in “Hidayet Kutman” karakteriyle üstlendiği dizinin kadrosuna usta oyuncu Perihan Savaş da katıldı.
Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Savaş, dizide Hidayet Kutman’ın kardeşi “Hüma” karakterini canlandıracak. Hüma, felçli kardeşinin en büyük destekçisi olarak hikâyede güçlü bir yer edinecek.
Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Ceylan Yıldız