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Ekranların sevilen ismiydi... Mahmut Gökgöz'ün bakımevinde ortaya çıkan son görüntüsü üzdü

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Ekranların sevilen ismiydi... Mahmut Gökgöz&#039;ün bakımevinde ortaya çıkan son görüntüsü üzdü
İstanbul, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, Bakımevi, Sağlık Sorunu, Haber
Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

"Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz" dizisinde ‘İbrahim Meftun’ karakterini canlandıran Mahmut Gökgöz’ün bakımevindeki son hali sosyal medyada gündem oldu. Usta oyuncuya sevenleri yorum yağdırdı.

“Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz” dizisinde ‘İbrahim Meftun’ karakteriyle tanınan, “Ulan İstanbul”da ise ‘Kamil Abi’ rolüyle hafızalara kazınan usta oyuncu Mahmut Gökgöz’ün son hali sosyal medyada gündem oldu.

Ekranların sevilen ismiydi... Mahmut Gökgöz'ün bakımevinde ortaya çıkan son görüntüsü üzdü - 1. Resim

Bir Instagram hesabı tarafından paylaşılan güncel fotoğrafında, bakımevinde tekerlekli sandalyede görülen Gökgöz’ün değişimi dikkat çekti. Usta oyuncunun son hali takipçilerini endişelendirdi.

Ekranların sevilen ismiydi... Mahmut Gökgöz'ün bakımevinde ortaya çıkan son görüntüsü üzdü - 2. Resim

Paylaşımın ardından çok sayıda sosyal medya kullanıcısı yorum yaptı. Takipçileri, “Allah sağlıklı uzun ömür versin” ve “Tekerlekli sandalyede görünce üzüldüm ama hâlâ dinç duruyor” gibi mesajlarla Gökgöz’e destek oldu.

 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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