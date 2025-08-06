Ekranların sevilen ismiydi... Mahmut Gökgöz'ün bakımevinde ortaya çıkan son görüntüsü üzdü

“Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz” dizisinde ‘İbrahim Meftun’ karakteriyle tanınan, “Ulan İstanbul”da ise ‘Kamil Abi’ rolüyle hafızalara kazınan usta oyuncu Mahmut Gökgöz’ün son hali sosyal medyada gündem oldu.

Bir Instagram hesabı tarafından paylaşılan güncel fotoğrafında, bakımevinde tekerlekli sandalyede görülen Gökgöz’ün değişimi dikkat çekti. Usta oyuncunun son hali takipçilerini endişelendirdi.

Paylaşımın ardından çok sayıda sosyal medya kullanıcısı yorum yaptı. Takipçileri, “Allah sağlıklı uzun ömür versin” ve “Tekerlekli sandalyede görünce üzüldüm ama hâlâ dinç duruyor” gibi mesajlarla Gökgöz’e destek oldu.