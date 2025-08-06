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Film setinde şok ölüm! Vedat Geyik hayatını kaybetti: Ünlü yönetmen gözyaşlarına boğuldu

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Film setinde şok ölüm! Vedat Geyik hayatını kaybetti: Ünlü yönetmen gözyaşlarına boğuldu
Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Yönetmen dostunu ziyarete gitmişti, sette hayatını kaybetti… Vedat Geyik, Gani Rüzgar Şavata’nın film setinde geçirdiği kalp krizi sonucu vefat etti.

Elazığ’da çekimleri süren filmin setinde üzücü bir olay yaşandı. Filmin yönetmeni ve başrol oyuncusu Gani Rüzgar Şavata'yı ziyaret eden 65 yaşındaki Vedat Geyik, sette geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Film setinde şok ölüm! Vedat Geyik hayatını kaybetti: Ünlü yönetmen gözyaşlarına boğuldu - 1. Resim

Arkadaşıyla sohbet ettiği sırada aniden fenalaşarak yere yığılan Geyik’e sette ilk müdahale yapıldı. Hemen hastaneye kaldırılan Geyik, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Film setinde şok ölüm! Vedat Geyik hayatını kaybetti: Ünlü yönetmen gözyaşlarına boğuldu - 2. Resim

Olayın ardından film çekimleri durdurulurken, yaşadığı büyük şokla sarsılan Gani Rüzgar Şavata da fenalaştı. Hastaneye kaldırılan Şavata’nın kontrolleri sırasında kalp yetmezliği olduğu tespit edildi.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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