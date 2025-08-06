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Daha 33 yaşındaydı! Ünlü oyuncu Kelley Mack hayatını kaybetti: Ölüm sebebi belli oldu

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Daha 33 yaşındaydı! Ünlü oyuncu Kelley Mack hayatını kaybetti: Ölüm sebebi belli oldu
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Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

"The Walking Dead" dizisindeki rolüyle tanınan genç oyuncu Kelley Mack, uzun süredir mücadele ettiği kansere yenik düştü. 33 yaşında hayatını kaybeden oyuncunun ölümü sevenlerini hüzne boğdu.

‘The Walking Dead’ dizisinde ‘Addy’ karakteriyle tanınan ve ‘Chicago Med’, ‘9-1-1’, ‘Mr. Manhattan’ gibi yapımlarda da yer alan Kelley Mack’in 2 Ağustos’ta hayatını kaybettiği açıklandı.

Daha 33 yaşındaydı! Ünlü oyuncu hayatını kaybetti: Ölüm sebebi belli oldu - 1. Resim

Acı haberi oyuncunun menajeri Julie Smith doğrularken, Mack’in kız kardeşi Kathryn Klebenow da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla dikkat çekti.

Daha 33 yaşındaydı! Ünlü oyuncu hayatını kaybetti: Ölüm sebebi belli oldu - 2. Resim

İLK ANMA TÖRENİ MEMLEKETİNDE DÜZENLENECEK

Mirror’ın aktardığına göre Mack, Mart ayında yaptığı bir paylaşımda proton radyasyon tedavisini tamamladığını ve fizik tedavi sürecine başladığını açıklamıştı. Ancak ne yazık ki bu mücadele genç oyuncunun hayatını kurtarmaya yetmedi.

Daha 33 yaşındaydı! Ünlü oyuncu hayatını kaybetti: Ölüm sebebi belli oldu - 3. Resim

Kelley Mack için ilk anma töreni 16 Ağustos’ta memleketi Ohio’da düzenlenecek. Ardından Los Angeles’ta, meslektaşlarının da katılımıyla bir tören daha yapılması planlanıyor.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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