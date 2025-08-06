Daha 33 yaşındaydı! Ünlü oyuncu Kelley Mack hayatını kaybetti: Ölüm sebebi belli oldu

‘The Walking Dead’ dizisinde ‘Addy’ karakteriyle tanınan ve ‘Chicago Med’, ‘9-1-1’, ‘Mr. Manhattan’ gibi yapımlarda da yer alan Kelley Mack’in 2 Ağustos’ta hayatını kaybettiği açıklandı.

Acı haberi oyuncunun menajeri Julie Smith doğrularken, Mack’in kız kardeşi Kathryn Klebenow da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla dikkat çekti.

İLK ANMA TÖRENİ MEMLEKETİNDE DÜZENLENECEK

Mirror’ın aktardığına göre Mack, Mart ayında yaptığı bir paylaşımda proton radyasyon tedavisini tamamladığını ve fizik tedavi sürecine başladığını açıklamıştı. Ancak ne yazık ki bu mücadele genç oyuncunun hayatını kurtarmaya yetmedi.

Kelley Mack için ilk anma töreni 16 Ağustos’ta memleketi Ohio’da düzenlenecek. Ardından Los Angeles’ta, meslektaşlarının da katılımıyla bir tören daha yapılması planlanıyor.