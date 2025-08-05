Acı haberi kızı duyurdu! Ünlü şarkıcı Selçuk Alagöz hayatını kaybetti

Türk pop müziğinin ünlü isimlerinden Selçuk Alagöz, Muğla'nın Bodrum ilçesindeki evinde hayatını kaybetti.

ACI HABERİ KIZI DUYURDU

Bir süredir sağlık sorunlarıyla mücadele eden 80 yaşındaki sanatçının vefat haberini kızı Banu Alagöz, sosyal medya hesabından duyurdu.

Banu Alagöz yaptığı paylaşımda, “Bugün saat 11.50’de babamı kaybettik. Başımız sağ olsun” ifadelerine yer verdi. Sanat camiasını yasa boğan ölüm haberi, hayranlarını da derinden üzdü.

Selçuk Alagöz

SELÇUK ALAGÖZ KİMDİR?

5 Ağustos 1944’te İstanbul’da dünyaya gelen Selçuk Alagöz, müzik kariyerine 1964 yılında Erol Büyükburç’un orkestrasında başladı. 1965 yılında 'Altın Mikrofon' yarışmasında "Kemerin Naftaları" adlı parçasıyla finale kaldı.

“Her Şey Bitmiştir Artık”, “Aşkın Gözü Kör Mü” ve “Dibi Dibi Da” gibi unutulmaz şarkılara imza atan Alagöz, 1975 yılında yayınladığı "Malabadi Köprüsü" adlı şarkısıyla da büyük beğeni topladı.

Kariyeri boyunca dört Altın Plak başta olmak üzere çok sayıda ödüle layık görülen Alagöz, 23 single ve 7 albüm yayımladı. 1980’li yıllarda kardeşleri Rana, Ali ve Nilüfer Alagöz ile birlikte sahne aldığı projelerde, 80 farklı dilde eser seslendirerek geniş bir dinleyici kitlesine ulaştı.