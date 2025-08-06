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‘Selami Şahin kaza geçirdi’ haberi gündem oldu! Beklenen açıklama geldi

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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‘Selami Şahin kaza geçirdi’ haberi gündem oldu! Beklenen açıklama geldi
Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Türk müziğinin efsane ismi Selami Şahin’in yaz tatilini geçirdiği Çeşme'de talihsiz bir kaza sonucu hastaneye kaldırıldığı iddia edildi. 77 yaşındaki sanatçı hakkında çıkan haberlere açıklık getirdi ve sağlık durumu hakkında bilgi verdi.

“Benim Gözüm Sende”, “İşte Gidiyorum Çeşm-i Siyahım”, “Sensiz Yaşıyamam” gibi şarkıların sahibi Selami Şahin’in talihsiz bir kaza geçirdiği öne sürüldü. 

‘DENGESİNİ KAYDEDİP DÜŞTÜ’ İDDİASI

Şahin’in dengesini kaybederek düştüğü ve sağ kolunu incittiği iddia edildi. Çekilen röntgen sonucunda kolunda kırık veya çıkık olmadığı bilgisi paylaşıldı.

‘Selami Şahin kaza geçirdi’ haberi gündem oldu! Beklenen açıklama geldi - 1. Resim

“BAZI HABERLER GERÇEĞİ YANSITMIYOR”

Sevenlerini korkutan Selami Şahin’den beklenen açıklama geldi. Şahin, çıkan haberlerin bazılarının gerçeği yansıtmadığını dile getirdi. Kolunda ağrı hissettiği için kontrol amaçlı hastaneye gittiğini belirtti ve şunları söyledi:

“Son günlerde hakkımda çıkan bazı haberler gerçeği yansıtmıyor. Birkaç gün önce küçük bir denge kaybı yaşadım ve daha önce ameliyat geçirdiğim kolumda ağrı hissedince sadece kontrol amaçlı hastaneye gittim. Çok şükür sağlık durumum gayet iyi, endişelenecek bir şey yok. İlginiz ve güzel dilekleriniz için hepinize gönülden teşekkür ederim. Sevgiyle kalın. Selami Şahin.”

‘Selami Şahin kaza geçirdi’ haberi gündem oldu! Beklenen açıklama geldi - 2. Resim

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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