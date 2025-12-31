Türkiye'nin en büyük devlet bankası olan Ziraat Bankası, komşu Suriye'deki merkez bankası ile bankacılık faaliyetlerine başlamayı planlıyor. Türkiye Şam'ın 8 Aralık devrim sonrası ekonomik istikrarı sağlama çabalarına destek vermeye devam ediyor.

DIŞ HABERLER - Ziraat Bankası, komşu Suriye Merkez Bankası ile bankacılık faaliyetlerine başlama konusunda ilgi duyduğunu belirtti.

Ziraat Bankası CEO'su Alpaslan Çakar, Reuters'e yaptığı açıklamada; konuya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Ziraat Bankası, Suriye'de bankacılık faaliyetlerine başlamayı planlıyor

Suriye'de Beşar Esad'ın devrilmesinden yaklaşık bir yıl sonra, Suriye yetkilileri, 13 yıllık savaşın ardından ülkenin ekonomisini ve ödeme sistemlerini istikrara kavuşturmak için çaba sarf ediyor.

Çakar "Suriye'de bankacılık faaliyetlerine başlama niyetimizi Suriye Merkez Bankası'na ilettik ve ilgili makamlarla koordinasyon içinde süreci yakından takip ediyoruz" dedi.

Ziraat Bankası, Suriye'de bankacılık faaliyetlerine başlamayı planlıyor

Alpaslan Çakar, varlık bakımından Türkiye'nin en büyük bankası olan Ziraat'ın, "muhabir bankacılık ilişkilerini güçlendirmek ve potansiyel iş birlikleri kurmak" amacıyla Suriye bankalarıyla da görüşmelerde bulunduğunu sözlerine ekledi.

Ziraat Bankası, eylül ayı itibarıyla yaklaşık 7,9 trilyon lira (184 milyar dolar) varlığıyla 2025 yılında Türkiye'nin en büyük kredi kuruluşu olmaya devam etti.

Haberle İlgili Daha Fazlası