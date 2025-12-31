Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, terör örgütü SDG'nin Şam'a entegrasyonu konusunda yaptığı açıklamada "SDG'nin 10 Mart yükümlülüklerini yerine getirmesi gerekiyor. PKK/YPG/SDG başta olmak üzere hiçbir terör faaliyetine müsaade etmeyeceğiz" sözlerine yer verdi.

Terör örgütü PKK'nın Suriye'deki uzantısı YPG/SDG'nin Şam'a entegrasyonu konusunda MSB'den net mesaj geldi.

Ayrıntılar geliyor....

