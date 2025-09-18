Veliaht dizisi uyarlama mı, gerçek hikaye mi, kurgu mu? Dizinin konusu dikkat çekti!

Veliaht dizisi uyarlama mı, gerçek hikaye mi, kurgu mu araştırılmaya başlandı. Her Perşembe akşamı seyirciyle buluşan dizi, otogarın hakimiyetini elinde tutan güçlü bir ailenin çevresinde gelişen olayları ekrana taşıyor.

VELİAHT DİZİSİ UYARLAMA MI?

Show TV’de yayınlanmaya başlayan Veliaht dizisi orijinal senaryosu ile dikkat çekiyor. Dizi herhangi bir yabancı yapımdan, kitaptan ya da filmden uyarlanmamış. Tamamen yerli bir proje olarak hazırlanan Veliaht dizisi son zamanların favorisi oldu. Senaryosu ise Tunahan Kurt imzası taşıyor.

VELİAHT GERÇEK HİKAYE Mİ, KURGU MU?

Veliaht dizisi gerçek bir hayat hikayesinden alınmamıştır. Senaryo tamamen kurgusal bir yapıya sahiptir. Hikaye oluşturulurken İstanbul’un sosyal yapısı, otogar kültürü ve aileler arasındaki iktidar mücadelelerinden esinlenildi.

Dizi aslında birebir yaşanmış olaylara dayanmıyor olsa da, toplumsal gerçekliklerle uyumlu bir senaryoyu ekrana taşıyor.

VELİAHT DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?

Dizide otogarın hakimiyetini elinde tutan Zülfikar Karslı’nın aile içindeki güç mücadelesi anlatılıyor. Sağlığı bozulan Zülfikar, yerine oğlunu veliaht olarak bırakmak istese de mümkün olmuyor. Bunun üzerine yeni bir isim arayışına girip ailenin dengeleri bozuluyor. Esenler Otogarı’nda geçen hikaye, aile bağları, sadakat, ihanet, güç savaşı ve toplumsal çatışmaları bir arada gösteriyor.