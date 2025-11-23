Gençlerbirliği karşılaşmasında elde edilen galibiyete rağmen Galatasaray’da moraller Wilfried Singo’nun sakatlık haberiyle bozuldu. RAMS Park’taki mücadelede ilk yarı tamamlanmadan oyunu terk etmek zorunda kalan Fildişili savunmacı için kulüpten resmi açıklama yapıldı. Singo sakatlık durumu nedir, kaç maç yok, ne zaman dönecek merak konusu.

Singo sakatlık durumu nedir, kaç maç yok, ne zaman dönecek soruları cevap bekliyor. Kritik periyoda giren sarı-kırmızılılarda Singo’nun kaç hafta sahalardan uzak kalacağı ve Fenerbahçe derbisinde forma giyip giyemeyeceği gündemde.

SİNGO SAKATLIK DURUMU NEDİR?



Gençlerbirliği maçının ilk yarısında yaşadığı ağrı sonrası oyundan çıkan Wilfried Singo için Galatasaray’dan yapılan açıklamada, oyuncunun sol arka adale grubunda tip 2C düzeyinde zorlanma ve kanama tespit edildiği duyuruldu.

Galatasaray sağlık ekibi Singo’nun tedavisine hemen başlarken oyuncunun sahalara dönüşü, uygulanacak programın sonuçlarına göre şekillenecek.

SİNGO KAÇ MAÇ YOK?



Yapılan ilk değerlendirmelere göre Fildişili savunma oyuncusunun 3 ila 4 hafta forma giyemeyeceği öngörülüyor. Singo’nun Şampiyonlar Ligi’ndeki Union SG maçında, Süper Lig’de oynanacak Fenerbahçe derbisinde ve Samsunspor karşılaşmasında görev yapamayacağı belirtiliyor.



SİNGO NE ZAMAN DÖNECEK?



Singo’nun sahalara dönüşünün Aralık ayının ikinci haftası civarında olması bekleniyor. Medyaya yansıyan bilgilere göre başarılı oyuncunun, eğer tedavi sürecinde bir gecikme yaşanmazsa, 9 Aralık’ta Monaco ile oynanacak Şampiyonlar Ligi maçında kadroya dahil olma ihtimali bulunuyor.

