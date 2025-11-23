Galatasaray'ın Gençlerbirliği ile oynadığı maçta sakatlanan Wilfried Singo'nun sağlık durumuyla ilgili sarı kırmızılı kulüpten bir açıklama geldi.

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Gençlerbirliği'ni konuk eden Galatasaray'da Wilfried Singo, sakatlık sonrası oyuna devam edemedi.

SINGO'NUN SON SAĞLIK DURUMU

Müsabakanın 40. dakikasında kendini yere bırakan Singo, yerini Mauro Icardi'ye bıraktı.

Galatasaray'dan Singo'nun sağlık durumuna ilişkin şu açıklama yapıldı:

"Trendyol Süper Lig’in 13. haftasında dün oynanan Gençlerbirliği maçında yaşadığı sakatlık nedeniyle oyundan çıkan Wilfried Singo’nun sol arka adale grubunda tip 2 C strain (zorlanma ve kanama) tespit edilmiş olup tedavisine başlanmıştır.

Aynı karşılaşmada diz arka bölgesinde ağrı hissedip oyunu terk eden Mario Lemina’nın ileri tetkikleri bu akşam tamamlanacaktır.

Kaan Ayhan ve Berkan Kutlu günü tedaviyle geçirirken Yunus Akgün salonda ve sahada takımdan ayrı fizyoterapist ve atletik performans uzmanları eşliğinde çalıştı.

Victor Osimhen tedavisinin ardından salonda çalıştı."

TÜRKİYE GAZETESİ

