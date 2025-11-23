Galatasaray’ın Gençlerbirliği’ni 3-2 mağlup ettiği karşılaşma hem skoruyla hem de yaşanan sakatlıklarla gündeme damga vurdu. Mücadelede orta saha oyuncusu Mario Lemina ile savunmanın önemli ismi Wilfried Singo ilk yarı tamamlanmadan oyunu terk etmek zorunda kaldı. Teknik heyetin zorunlu değişikliklere gitmesi ile Lemina sakatlandı mı, ne zaman dönecek soruları da gündeme geldi.

Gençlerbirliği karşılaşmasının 15. dakikasında kendini yere bırakan Mario Lemina, yapılan müdahalenin ardından oyuna devam edemedi ve yerini Yusuf Demir’e bıraktı. Mücadele sonrası stadyum çıkışında basın mensuplarıyla konuşan Gabonlu futbolcu, sağlık durumu hakkında kısa bir açıklama yaptı.

LEMİNA SAKATLANDI MI?



Galatasaray’ın Gençlerbirliği ile oynadığı ve 3-2 kazandığı maçta Mario Lemina karşılaşmanın 15. dakikasında sakatlık yaşayarak kendini yere bıraktı. Yapılan kısa tedavinin ardından oyuna devam edemeyen Gabonlu orta saha, kenara geçerek 17. dakikada yerini Yusuf Demir’e bıraktı.

LEMİNA NE ZAMAN DÖNECEK?



Maçın ardından Lemina'nın kesin dönüş tarihi paylaşılmadı. Lemina stattan ayrılırken basın mensuplarının “Nasıl hissediyorsun?” sorusuna “İyiyim, bir şeyim yok. Teşekkürler” diyerek cevap verdi.

LEMİNA SAKATLIK DURUMU NASIL?



Karşılaşmanın ilk yarısında oyunu terk eden Mario Lemina’nın sakatlığının detaylarıyla ilgili kulüpten resmi bir rapor açıklanmadı. Lemina'nın sakatlık durumu ve sahalara dönüş süreci, sağlık ekibinin yapacağı tetkikler sonrası kesinlik kazanacak.

BETÜL TOKKAN

