İmralı Adası uzun yıllardır Türkiye’nin en kapalı ve en hassas bölgelerinden biri olarak biliniyor. Tamamen askeri yasak bölge statüsünde bulunan ada, hem coğrafi konumu hem de taşıdığı stratejik önem nedeniyle sıkça merak ediliyor. Son günlerde İmralı'da kalan PKK elebaşı Abdullah Öcalan ve Meclis heyetinin yapacağı görüşme nedeniyle yeniden gündeme geldi.

Marmara Denizi’nin ortasında yer alan İmralı Adası, hem tarihi geçmişi hem de günümüzdeki cezaevi yapısıyla gündemdeki yerini koruyor. Adanın konumu, hangi ile bağlı olduğu ve adaya ulaşımın nasıl sağlandığı özellikle son günlerde yeniden ilgi odağı haline geldi. Güvenlik açısından sıkı şekilde korunan bölgeye yalnızca resmi görevliler girebilirken ada sivil ziyaretlere kapalı tutuluyor.

İMRALI ADASI NEREDE?

İmralı Adası, Marmara Denizi’nin güneyinde, Bursa il sınırları içerisinde yer alıyor. Türkiye’nin yüzölçümü bakımından Marmara’daki büyük adaları arasında dördüncü sırada bulunan İmralı, Bozburun ile Susurluk Çayı ağzı arasında konumlanıyor. Ada, Armutlu Yarımadası’nın batı ucuna yaklaşık 10,8 deniz mili uzaklıkta bulunuyor.

Coğrafi yapısı kum saatini andıran bir görünüme sahip olan İmralı, kuzey-güney doğrultusunda uzanan dar bir arazi üzerinde yükseliyor. En yüksek noktası olan Bahritepe, 217 metreye ulaşırken adanın güney bölümleri daha alçak bir yapıya sahip. Adanın kıyı uzunluğu yaklaşık 19 kilometreyi buluyor.

İmralı Adası nerede?

İMRALI ADASI'NA NASIL GİDİLİR?

İmralı Adası sivil girişe tamamen kapalı olduğu için adaya ulaşım yalnızca devlet birimlerinin kontrolünde ve özel izinle gerçekleştiriliyor. Ada, askeri yasak bölge statüsünde olduğu için herhangi bir feribot, sivil gemi veya ticari deniz ulaşımı kullanılmıyor.

Resmi ziyaretler, güvenlik seviyesi gereği genellikle helikopterle sağlanıyor. Denizden yapılacak geçişlerde ise Sahil Güvenlik Komutanlığı’nın koordinasyonuyla özel güvenlik protokolleri uygulanıyor. Bu nedenle adaya bireysel ya da turistik ulaşım mümkün değil.

İmralı Adası nerede?

İMRALI ADASI NEREYE, HANGİ İLE BAĞLI?

İmralı Adası idari olarak Bursa iline bağlıdır ve Karacabey ilçesi sınırları içinde yer alır. Geçmişte üzerinde yerleşim bulunan ada, günümüzde tamamen boş durumdadır. 1924 nüfus mübadelesinin ardından Rum nüfusun adadan ayrılmasıyla yerleşim sona ermiş, ada cezaevi yapısının kurulmasıyla kapalı bölge ilan edilmiştir.

Bugün adanın iç güvenliği Adalet Bakanlığı tarafından, dış güvenliği ise Jandarma ve Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından sağlanmaktadır. Ada üzerindeki her türlü giriş çıkış, askeri ve resmi izin süreçlerine bağlıdır.

İmralı Adası nereye bağlı?

İMRALI ADASI HARİTADAKİ KONUMU

Harita üzerinde İmralı Adası, Marmara Denizi’nin güneyinde, İstanbul ile Bursa arasında yer alan en stratejik adalardan biridir. Kuzey kısmı geniş, orta bölümü dar, güney bölümü tekrar genişleyen yapısı sebebiyle haritada belirgin bir siluete sahiptir.

İmralı Adası haritadaki konumu

Ada, Marmara Denizi içindeki büyük adalar zinciri arasında önemli bir konuma sahiptir. Coğrafi olarak İstanbul’a uzak olsa da Türkiye’nin iç güvenlik yapısında kritik bir rol oynar. Harita üzerindeki konum, adanın izole ve stratejik yapısını açıkça gösterir.

IREM ÖZCAN

Haberle İlgili Daha Fazlası