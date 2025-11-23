Antalya’nın Manavgat ilçesinde jandarma, Mendirek ve Ulualan mevkiinde kum hırsızlarına yönelik düzenlediği operasyonda 3 kişiyi gözaltına alırken, kamyon ve iş makinelerine el koydu. 1 kişi tutuklandı. Bölgede dron ve devriyelerle yapılan denetimlerle sahilin talan edildiği ve doğal dengenin bozulduğu görüntülendi.

Antalya'da Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Merkez Karakolu ekipleri, önceki gün gece vatandaşlardan gelen ihbar üzerine Mendirek mevkiinde kum hırsızlarına operasyon düzenledi.

Antalyada iş makineleriyle sahile gelip talan ettiler! Kum hırsızlarına suçüstü

KUM HIRSIZLARI DRON İLE 'DEŞİFRE' OLDU

Bölgede kum yüklediği belirlenen iş makinelerine ve kamyonlara el konuldu. Jandarma ekiplerini fark ederek 'dur' ihtarına uymayıp kaçmaya çalışan kum yüklü kamyonlar kovalamacanın ardından yakalandı.

Operasyonda 3 kişi gözaltına alınırken, 2 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü belirtildi. Soruşturma kapsamında Ulualan mevkiinde kum hırsızlığında kullanıldığı değerlendirilen 5 kamyon ve 3 kepçe otoparka çekildi.

Antalyada iş makineleriyle sahile gelip talan ettiler! Kum hırsızlarına suçüstü

1 KİŞİ TUTUKLANDI

Şüphelilerden Seydi İ. sevk edildiği adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İhbarlar ve talan edilen sahillerin ardından kum hırsızlarına karşı mücadele başlatan Manavgat Merkez Jandarma Karakolu ekipleri; havadan dron, karadan resmi ve sivil devriyelerle kum hırsızlarının peşine düştü. Boğaz sahilinde yapılan dron çekimlerinde kum hırsızlarının sahili nasıl talan ettikleri, doğal dengeyi nasıl bozdukları, sahilin içler acısı hali en ince ayrıntısıyla gözler önüne serildi.

Antalyada iş makineleriyle sahile gelip talan ettiler! Kum hırsızlarına suçüstü

BÖLGEYE FOTOKAPAN KURULACAK

Manavgat ilçe Merkez Jandarma Karakolu ekipleri, kum hırsızlığının yoğun olarak yapıldığı belirlenen Ulualan mevkii Boğaz sahilinde havadan dron ile denetimlerini sürdürürken, sahilden de sivil ve resmi ekipler devriye görevi yapıyor. Yetkililer, özellikle çamlık bölgede yerleştirilecek kapanlarla çamlığa giriş çıkışların gece-gündüz denetim altına alınacağını dile getirdiler.

Kum alınan sahillerde dron ile yapılan çekimler, doğanın nasıl tahrip edildiğini, sahillerde oluşan çukurları, kısacası sahillerin içler acısı halini gözler önüne seriyor.

BATIKAN ALTAŞ

Haberle İlgili Daha Fazlası