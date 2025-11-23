2025-ALES/3 oturumunun tamamlanmasıyla birlikte gözler ÖSYM’nin soru kitapçığı ve cevap anahtarı duyurusuna çevrildi. Adaylar, sınav performanslarını değerlendirebilmek için ALES soruları ve cevapları PDF görüntüleme ekranını kontrol ediyor. Gözler ÖSYM'nin yapacağı duyuruları çevrildi.

Bu yılın son ALES oturumu olan 2025-ALES/3, 163 bin 999 adayın katılımıyla gerçekleştiriliyor. Sınav sonrası en çok araştırılan başlık ise soru ve cevap anahtarı kitapçığının ne zaman yayımlanacağı oldu. ÖSYM’nin erişime açacağı ALES soru kitapçığı ve cevap anahtarı, adayların doğru sayısını kontrol edebilmesi için kritik önem taşıyor.

ALES SORULARI VE CEVAPLARI GÖRÜNTÜLEME EKRANI!

2025-ALES/3 oturumu 23 Kasım Pazar günü uygulanıyor. ÖSYM son yıllarda sınav soru kitapçığı ve cevap anahtarını genellikle sınavın yapıldığı gün içinde yayımladığı için gözler akşam saatlerine çevrilmiş durumda. Adaylar, özellikle sayısal ve sözel testlerdeki netlerini değerlendirmek için PDF görüntüleme ekranının erişime açılmasını bekliyor.

ÖSYM’nin açıklamasına göre ALES sınavı, 81 ilde 92 sınav merkezinde, 407 bina ve 6 bin 460 salonda gerçekleştiriliyor. Bu büyük sınav organizasyonunun ardından soru kitapçığının resmi olarak açıklanması, itiraz süreçlerinin başlaması açısından da önem taşıyor. Adaylar duyuruları ÖSYM’nin resmi internet sitesinden takip edecek. Kitapçık yayınlandığında haberimize eklenecek.

ALES soru ve cevap anahtarı, ÖSYM’nin ais.osym.gov.tr ve osym.gov.tr adreslerinden PDF formatında görüntülenebilecek. Soru kitapçığının yalnızca belirli kısmı kamuoyuyla paylaşılırken, adayların kendi sınav kitapçıklarına ulaşabilmeleri için sisteme T.C. kimlik numaralarıyla giriş yapmaları gerekiyor.

Genel uygulamada olduğu gibi, 2025-ALES/3 için de soru kitapçığının PDF dosyasının sınav bitiminden kısa süre sonra yayımlanması bekleniyor. Her iki test için 50’şer soru bulunan sınavda adaylar, açıklanan cevap anahtarı üzerinden netlerini kolayca hesaplayabilecek. Böylece sonuçlar açıklanmadan önce tahmini puanlama yapılmış olacak.

ALES/3 SORU VE CEVAP ANAHTARI YAYINLANDI MI?

ÖSYM henüz ALES/3 soru ve cevap anahtarını yayımlamadı. Ancak önceki dönem uygulamalarına bakıldığında kitapçığın aynı gün içinde paylaşılma ihtimali oldukça yüksek. Sınav takvimine göre ALES 3 oturumu saat 12.45’te sona erecek ve kitapçığın akşam saatlerine doğru erişime açılması bekleniyor.

