ABD’de aynı güne yayılan üç ayrı silahlı saldırı, ülkeyi bir kez daha şiddet sarmalının ortasına çekti. Farklı şehirlerde art arda patlayan saldırılarda bir kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

ABD’nin iki büyük kentinde silahlı saldırı meydana geldi. Kuzey Carolina’nın Concord kentinde düzenlenen bir etkinlik sırasında , dört kişinin vuruldu, üç yaralının durumunun kritik olduğunu açıklandı.

ŞEHİR MERKEZİNDE SİLAHLI SALDIRI

Chicago’nun merkezindeki Loop bölgesinde iki ayrı silahlı saldırı yaşandı. İlk saldırıda 13–17 yaş arasındaki yedi genç vuruldu. Yaklaşık yarım saat sonra gerçekleşen ikinci saldırıda iki kişi hedef alındı; yaralılardan biri hastanede hayatını kaybetti, 18 yaşındaki bir genç ise ciddi yaralı olarak tedaviye alındı.

Aynı gece Kuzey Carolina’nın Concord kentinde düzenlenen bir etkinlik sırasında çıkan silahlı saldırıda dört kişi vuruldu. Şehir yönetimi, üç yaralının durumunun kritik olduğunu açıklarken, polis güvenlik kameralarını incelemeye aldı.

Görgü tanıkları, saldırı anında bölgede büyük bir panik yaşandığını aktardı.

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ARTIRILDI

Chicago polisi, gece boyunca 18 kişinin gözaltına alındığını ve beş silahın ele geçirildiğini açıkladı. Kentte hafta sonu düzenlenecek etkinlikler için 300 ek polis memurunun görevlendirileceği duyuruldu.

MÜZEYYEN BIYIK

