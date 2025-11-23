Düzce’nin turistik bölgelerinden birisi olan Efteni Gölü’nde dipten yüzeye gelen kabarcıklar endişelendirdi. Aynı durum geçtiğimiz günlerde Sapanca Gölü'nde de gözlemlenmişti. Vatandaşlar, hayatlarında ilk kez böyle bir şey gördüklerini söyleyerek şaşkınlıklarını dile getirdi.

Sakarya’da geçtiğimiz günlerde Sapanca Gölü'nde dipten yüzeye çıkan fokurtunun yankıları sürerken, Sakarya’ya komşu olan Düzce’de bulunan Efteni Gölü’nde de benzeri bir görüntü ortaya çıktı.

Sapanca sonrası o gölde de gizemli olay! Gören şaşkına dönüyor

"HAYATIMDA İLK KEZ BÖYLE BİR ŞEY GÖRDÜM"

Turistik bölge olan Efteni Gölü’nde aynı Sapanca Gölü gibi fokurdamayı gören vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi.

Bölgede haber çalışması yapan gazeteci Ahmet Çelik, hayatında ilk defa böyle durum ile karşılaştığını belirterek, "Uzun zamandır Efteni Gölü’nü takip ediyoruz. İlk defa böyle bir şeye şahitlik ediyoruz. Biz de şaşkınız. Uzmanların açıklama yapmasını da merakla bekliyoruz. Bunun temelinin kaynağına inileceğini ve sebebinin ne olduğuna bulunacağına inanıyoruz. Ama merak içerisindeyiz ve şaşkınız. Ben hayatımda ilk defa gölün ortasında kaynayan suyun fokurdayarak yüzeye çıktığını görüyorum. Geçtiğimiz günlerde de Sapanca Gölü'nde de benzer bir durum yaşandığını da biliyoruz" şeklinde konuştu.

Sapanca sonrası o gölde de gizemli olay! Gören şaşkına dönüyor

BATIKAN ALTAŞ

Haberle İlgili Daha Fazlası