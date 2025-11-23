Almanya'da 40 yıl çalışıp emekli olan İsmail Kurtoğlu, Bodrum’da sakin bir yaşam sürerken adına düzenlenen 3,75 milyon euroluk (yaklaşık 200 milyon TL) sahte senetle şoke oldu. Hayatı altüst olan Kurtoğlu, "Tüm mallarıma haciz konuldu, bankada tedbir var. Sadece emekli maaşımla ortada kaldım. Devlet büyüklerinden yardım bekliyorum" dedi.

Almanya’da yaklaşık 40 yıl çalıştıktan sonra emekliliğini Bodrum’da geçirmeye başlayan 64 yaşındaki İsmail Kurtoğlu, geçtiğimiz aylarda telefonuna gelen bir bildirimle hayatının şokunu yaşadı.

8 Eylül tarihinde Kurtoğlu’nun telefonuna “İcra takibi başlatıldı” mesajı düştü. Durumu avukatlarına ileten Kurtoğlu, Bakırköy İcra Daireleri’nde yapılan incelemede, herhangi bir borcu olmamasına rağmen yüksek tutarlı bir senetle borçlandırıldığını öğrendi. Yapılan araştırmada, Kurtoğlu adına 24 Haziran 2024 tarihinde 3 milyon 750 bin euroluk, yani yaklaşık 200 milyon TL değerinde bir senet düzenlendiği ortaya çıktı. Bunun üzerine Kurtoğlu’nun mal varlığına haciz, banka hesaplarına ise tedbir konulduğu belirlendi.

SUÇ KAYITLARI ORTAYA ÇIKTI

Olayla ilgili soruşturma dosyasında yer alan bilirkişi raporuna göre, senetteki imzanın “çerçeve yöntemi” adı verilen teknikle Kurtoğlu’nun bilgisi dışında başka bir evraktan aktarılmış olabileceği değerlendirildi. Şüpheli Deniz K. (41) hakkında yapılan araştırmada ise kişinin daha önce 6 kez senet dolandırıcılığı suçundan kaydı bulunduğu ve bir önceki yargılamada aylık gelirinin 40 bin TL olduğunu beyan ettiği ortaya çıktı.

"TÜM MALLARIMA HACİZ KONULDU"

Kurtoğlu, yaşadıklarını şöyle anlattı:

“40 yıl boyunca Almanya’da zor şartlarda çalıştım. 2017’den sonra Bodrum Türkbükü’ne yerleştim ve burada birkaç konut aldım. 8 Eylül’de telefonuma baktığımda Adalet Bakanlığı’ndan gelen bir mesaj gördüm. ‘İcra takibi başlatıldı’ yazıyordu, anlam veremedim. Avukatıma yönlendirdim ve öğrendim ki hakkımda 3 milyon 750 bin Euro, yani yaklaşık 200 milyon TL’lik bir senet düzenlenmiş ve icraya verilmiş. Tüm mallarıma haciz konuldu, bankada tedbir var. Sadece emekli maaşımla ortada kaldım. Devlet büyüklerinden yardım bekliyorum.”

Avukat Mustafa Zafer ise süreci şöyle anlattı:

“Bakırköy İcra Daireleri’nde İsmail Bey hakkında yaklaşık 187 milyon TL’lik bir icra takibi başlatılmış durumda. Cep telefonuna gelen mesaj üzerine Kurtoğlu, avukatlarına başvurdu ve derhal icra hukuk mahkemesinde davalar açıldı, suç duyurusunda bulunuldu. Ancak takibin durdurulabilmesi için yaklaşık 40 milyon TL teminat yatırılması gerekiyor. Bu nedenle mal varlığı halen cebri icra tehdidi altında.”

'ÇERÇEVE YÖNTEMİ' İLE AKTARILMIŞ OLABİLİR

Bilirkişi raporu ile senetteki imzanın “çerçeve yöntemi”yle başka bir evraktan aktarılmış olabileceği ifade edildi. Zafer, “İsmail Bey’in kişisel verilerine ve Türkiye’deki mal varlığı bilgilerine erişen şüphelinin, bu yolla dolandırıcılık yaptığı düşünülüyor. Söz konusu kişinin aylık geliri 40 bin TL, böyle bir borcu karşılayabilmesi mümkün değil” dedi.

