Düzce'de pat pat uçuruma yuvarlandı: Çok sayıda yaralı var

Düzce'de pat pat uçuruma yuvarlandı: Çok sayıda yaralı var

- Güncelleme:
3. Sayfa Haberleri

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde fındık işçilerini taşıyan tarım aracının şarampole devrilmesi sonucu 8 kişi yaralandı.

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde "pat pat" adı verilen tarım aracı uçuruma yuvarlandı.

Kaza, ilçeye bağlı Kurugöl köyünde meydana geldi. Fındık bahçesinde çalışan işçiler, S.K. idaresindeki pat pata binerek evlerine dönmek için yola çıktı. Tarım aracı, Kurugöl köyü mevkisinde kontrolden çıkarak uçuruma yuvarlandı.

8 KİŞİ YARALANDI

Kazada 8 kişi yaralandı. Kazayı gören vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezine haber vermesi üzerine olay yerinde sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı ilk müdahalenin ardından yaralılar, ambulansla Düzce Üniversitesi Hastanesi ve Akçakoca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

