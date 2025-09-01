Aydın'da dinamit yüklü kamyon devrildi! Kontrollü imha sırasında patlama: Yaralılar var!
Aydın’ın Çine ilçesinde dinamit yüklü kamyonun devrilmesi sonrası, yola saçılan dinamitlerin kontrollü imhası esnasında patlama meydana geldi. Patlamada 2'si jandarma, 1'i polis 10 kişi yaralandı.
DİNAMİT YÜKLÜ KAMYON DEVRİLDİ
Aydın Valisi Yakup Canbolat, Efeler ilçesindeki yangın bölgesinde gazetecilere yaptığı açıklamada, Çine ilçesi Bağlarbaşı mevkisinde dinamit yüklü bir kamyonetin devrildiğini söyledi.
3'Ü GÜVENLİK GÜCÜ 10 KİŞİ YARALANDI
Canbolat, bölgeye giden jandarma ve emniyet ekiplerinin yola savrulan dinamitleri kontrollü patlatması esnasında 2'si jandarma, 1'i polis 10 kişinin yaralandığını bildirdi. Vali Canbolat, hastaneye götürülen yaralıların durumunun iyi olduğunu sözlerine ekledi.
