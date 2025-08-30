Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Aydın’da traktör faciası: 1 taşındaki çocuk can verdi

Aydın’ın Çine ilçesinde meydana gelen kazada, babasının sürdüğü traktörün altında kalan 1 yaşındaki bebek hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Korkunç olay, Cumalı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Suriye uyruklu A.E. (32) yönetimindeki traktör ile geri manevra yaptığı sırada oğlu Ferhat Alreehan'ı (1) fark etmeyerek çarptı. 

MÜDAHALEYE RAĞMEN KURTARILAMADI

112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri küçük çocuğa ilk müdahaleyi yaparak ambulansla hastaneye kaldırdı. Hastanede tedavi altına alınan Alreehan doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. 

Alreeahan'ın ölüm haberi ailesi ve yakınlarını hüzne boğdu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

