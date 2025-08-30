Düğünü bırakıp eve koştu, gördüğüyle yıkıldı! Facianın arkasındaki isim 'komşu' çıktı

Mersin'in Erdemli ilçesinde bulunan 2 katlı ve depolu müstakil bir adreste 3 gün önce yangın çıktı.

Alınan bilgiye göre, 3 çocukları olan çiftçilikle uğraşan Ahmet ve Şule Özden, oğulları Salih'in düğünü için yaylaya gitti. Düğünün başladığı saatlerde ailenin yaşadığı evin deposunda yangın çıktı. Alevler kısa sürede tüm depoyu ve bitişikteki 2 katlı evi sardı.

2 SAATTE KOTROL ALTINA ALINDI

Yangını görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Limon deposundaki plastik kasalar nedeniyle büyüyen yangın ekiplerin yoğun mücadelesiyle 2 saatte kontrol altına alındı. 2 itfaiye erinin de dumandan etkilendiği yangın söndürüldü.

Oğlunu evlendirdiği anda yangın haberini alan ve olay yerine gelen Ahmet Özden ve bazı yakınları gözyaşlarını tutamadı.

KUNDAKÇI 'KOMŞU' ÇIKTI

Yangınla ilgili inceleme başlatılırken, büyük üzüntü yaşayan Özden ailesi, olayın kundaklama olduğunu düşünerek şüphelendikleri komşuları A.İ. ve ailesinin isimlerini verdi. Erdemli Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla şüpheli A.İ. polis tarafından gözaltın alınıp adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan ve suçunu itiraf eden şüpheli tutuklandı.

Herkesin düğüne gitmesini fırsat bilen zanlının, tek başına benzin ve tiner dökerek yangını çıkardığını söylediği öğrenildi. Özden ailesinin, A.İ.'nin dedesinden 35 yıl önce parasını ödeyerek muhtar senediyle aldığı yerin tapusunu almasından kaynaklı kundaklama olayını gerçekleştirdiği iddia edildi.

Mersin’in Erdemli ilçesinde, düğün mutluluğu acıya dönüştü. Oğullarını evlendirmeye giden Özden ailesinin evi ve deposu kundaklandı. 25 yıllık emekleri kül olurken, şüpheli komşu tutuklandı. Yangının ardında yıllar öncesine dayanan bir husumet çıktı…

25 YILLIK EMEKLERİ KÜLE DÖNDÜ

Baba Ahmet Özden, "Sevincimizi içimizde koydular, cehenneme çevirdiler hayatımızı. 25 yıllık emeğimizi yaktılar kül ettiler" dedi.

Komşularının oğulları, annesi ve yakınlarından şüphelendiğini anlatan Özden, "Bu işi yapan kişi tutuklandı. Arkasındakiler de bunu azmettirici olarak tetiklediler. Annesiyle beraber beni birkaç hafta önce tehdit ettiler. Eviniz yıkacağız, yakacağız dediler ve yaptılar da. Hayatımızı zehire çevirdiler. Depom, evim ve gelin getireceğim üst kat dairemiz yandı. Gelin getirecektik kısmet olmadı" diye konuştu.

Kanun çerçevesinde şüphelilerin hak ettikleri cezayı çekmesini istediklerini söyleyen Özden, yaşadıklarının kolay olmadığını ve 25 yıllık emeklerinin bir anda yok olup gittiğini belirtti.

Evlerinin son halini görüp gözyaşı döken 3 çocuk annesi Şule Özden de çocuklarının en mutlu gününde böyle bir düşmanlık olmayacağını belirterek şüphelilerin cezasını çekmesini istedi.