Mersin'de peş peşe kazalar! Birinde teker koptu, diğerinde sürücü araca sıkıştı

Mersin'de peş peşe kazalar! Birinde teker koptu, diğerinde sürücü araca sıkıştı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Güncelleme:
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Mersin bugün kazaların merkezi oldu. Önce Silifke'de direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücünün aracı direğe çarptı tekeri koptu. Yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı. Erdemli'de ise iki araç çarpıştı kazada sürücü araca sıkıştı. O anlar anbean kameralara yansıdı.

Mersin'in Silifke ve Erdemli ilçelerinde bugün meydana gelen kazalar paniğe neden oldu. 

İlk kaza, Silifke ilçesi Atakent Mahallesi Akkum mevkiinde Mersin-Antalya D-400 Karayolu'nda meydana geldi. Alınan bilgiye göre, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil savrulup yoldan çıkarak refüjdeki palmiye ağacı ve direğe çarptı.

TEKER KOPTU, ARAÇ HURDAYA DÖNDÜ

Tekeri kopup hurdaya dönen araçta sürücü yaralandı. Olay yerine polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Hurdaya dönen araçtan çıkarılan yaralı ambulansla hastaneye kaldırıldı. Otomobilin savrulup çarpma anı ise kameraya saniye saniye yansıdı.

Mersin'de peş peşe kazalar! Birinde teker koptu, diğerinde sürücü araca sıkıştı - 1. Resim

İKİNCİ KAZANIN MERKEZİ ERDEMLİ

Erdemli ilçesi Ayaş Mahallesi Sultankoy mevkiinde meydana gelen kazada da H.A. yönetimindeki otomobil ile aynı yönde giden H.A.D. idaresindeki araç çarpıştı.

Mersin'de peş peşe kazalar! Birinde teker koptu, diğerinde sürücü araca sıkıştı - 2. Resim

SÜRÜCÜ ARACA SIKIŞTI

Kazada sürücü H.A. araçta sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye ulaşan Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı'na bağlı Erdemli İtfaiye Grup Amirliği ve arama-kurtarma ekipleri sıkışan sürücüyü başarılı bir operasyonla kurtardı.

Sedye yardımıyla araçtan çıkarılan sürücü, sağlık ekiplerine teslim edildi. Ambulansa alınan sürücü tedavisi için hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

