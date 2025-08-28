Rus yüzücünün ardından sırra kadem basmıştı: Belaruslu iş adamı Anatol Kotau'nun akıbeti belli oldu

Geçtiğimiz pazar günü İstanbul Boğazı’nda 81 ülkeden 2 bin 820 sporcunun katılımıyla yüzme yarışı yapılmış yarışa katılan Rus yüzücü Svechnikov'un karaya çıkmadığı anlaşılmıştı.

Çalışmalar beşinci gününde devam ederken bu defa da Belarus Spor Dayanışma Fonu Uluslararası Dairesi Başkanı Anatol Kotau'nun İstanbul’a geldikten sonra ortalardan kaybolduğu anlaşılmıştı.

Rus yüzücü Nikolai Svechnikov

TRABZON'DAN YURT DIŞINA GİTMİŞ

Kotau'nun izine rastlandı. 21 Ağustos saat 13:49'da Varşova'dan İstanbul Havalimanına giriş yapan Kotau, aynı gün içerisinde Trabzon'a uçak ile gittiği ve yine aynı gün içerisinde saat 18.35 uçağıyla Trabzon'dan Deniz Hudut kapısından ülkeden çıkış yaptığı belirlendi.

Öte yandan Polonya'da sığınmacı olan Anatol Kotau'nun aynı zamanda belediye başkanı olduğu öğrenildi.