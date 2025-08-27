Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
İstanbul Boğazı'nda yüzerken kayıplara karışmıştı! Rus yüzücünün eşinin ifadesi ortaya çıktı

İstanbul Boğazı'nda yüzerken kayıplara karışmıştı! Rus yüzücünün eşinin ifadesi ortaya çıktı

- Güncelleme:
İstanbul Boğazı&#039;nda yüzerken kayıplara karışmıştı! Rus yüzücünün eşinin ifadesi ortaya çıktı
Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

İstanbul Boğazı'ndaki yarışta kaybolan Rus yüzücü Nikolai Svechhnikov'un eşinin emniyetteki ifadesi ortaya çıktı. Antonina Svechhnikova'nın "Eşimin hayatından endişe duyuyorum" dediği öğrenildi.

İstanbul'da gerçekleştirilen 37. Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı sırasında denizde kaybolan Rus yüzücü Nikolai Svechhnikov'un eşi Antonina Svechhnikova'nın emniyete verdiği ilk ifade ortaya çıktı.

EŞİMİN HAYATINDAN ENDİŞE DUYUYORUM

Rus yüzücünün eşi Antonina Svechhnikova, "Nikolai Svechhnıkova benim eşim olur. 22.08.205 günü eşim Rusya'dan İstanbul'daki 37. Boğaziçi Kıtalararası yüzme yarışı için üç öğrencisiyle birlikte İstanbul'a geldi. Dün yani 24.08.2025 günü Beykoz Kanlıca İskelesinde saat 10.00 sıralarında yarışa katılmış arkadaşlarıyla birlikte daha sonra yarış bittikten sonra eşim bitiş yerine gelmemiş ve kimse görmemiş. Dün 24.08.2025 günü saat 10.00'dan beri eşime ulaşamıyorum ve hayatından endişe duyuyorum" dedi.

