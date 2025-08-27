Rus yüzücü bulundu mu? Nikolai Svechnikov ölüm haberiyle gündemde

İstanbul Boğazı'nda Kanlıca-Kuruçeşme arasında 24 Ağustos'ta yüzme yarışı yapıldı. Yarışta 29 yaşındaki Rus yüzücü Nikolai Svechnikov kayboldu. Bu kayıp kamuoyunda büyük yankı uyandırdı.

Özellikle arama motorlarında "Rus yüzücü bulundu mu?", "Nikolai Svechnikov öldü mü?" soruları sorgulatılıyor.

RUS YÜZÜCÜ BULUNDU MU?

Rus yüzücü henüz bulunamadı. Sporcuyu arama çalışmaları deniz polisi ve sahil güvenlik ekipleri tarafından devam ediyor.

Yüzücünün sağlık durumu ve başına ne geldiği konusunda henüz net bir bilgi bulunmamaktadır.

NİKOLAİ SVECHNİKOV ÖLDÜ MÜ?

Şu anda Nikolai Svechnikov'un öldüğüne dair resmi bir bilgi bulunmamaktadır. 3 gündür kendisinden haber alınamayan Rus yüzücü için arama çalışmaları sürüyor.

İstanbul Valiliği geçen günlerde Rus yüzücüye dair bir açıklama yaptı. Açıklamada şu ifadeler kaydedildi: