Rus yüzücü bulundu mu? Nikolai Svechnikov ölüm haberiyle gündemde
İstanbul Boğazı’nda 24 Ağustos’ta düzenlenen 37’nci Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı’nda Rus sporcu Nikolai Svechnikov kayboldu. Kendisinden 3 gündür haber alınamayınca "Rus yüzücü bulundu mu?", "Nikolai Svechnikov öldü mü?" soruları gündeme geldi.
İstanbul Boğazı'nda Kanlıca-Kuruçeşme arasında 24 Ağustos'ta yüzme yarışı yapıldı. Yarışta 29 yaşındaki Rus yüzücü Nikolai Svechnikov kayboldu. Bu kayıp kamuoyunda büyük yankı uyandırdı.
Özellikle arama motorlarında "Rus yüzücü bulundu mu?", "Nikolai Svechnikov öldü mü?" soruları sorgulatılıyor.
RUS YÜZÜCÜ BULUNDU MU?
Rus yüzücü henüz bulunamadı. Sporcuyu arama çalışmaları deniz polisi ve sahil güvenlik ekipleri tarafından devam ediyor.
Yüzücünün sağlık durumu ve başına ne geldiği konusunda henüz net bir bilgi bulunmamaktadır.
NİKOLAİ SVECHNİKOV ÖLDÜ MÜ?
Şu anda Nikolai Svechnikov'un öldüğüne dair resmi bir bilgi bulunmamaktadır. 3 gündür kendisinden haber alınamayan Rus yüzücü için arama çalışmaları sürüyor.
İstanbul Valiliği geçen günlerde Rus yüzücüye dair bir açıklama yaptı. Açıklamada şu ifadeler kaydedildi:
'Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) tarafından bu yıl 37'ncisi düzenlenen Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı, İstanbul'da gerçekleştirilmiştir. Yarışa, 81 ülkeden 2800’den fazla sporcu katılmıştır. Kanlıca - Kuruçeşme arasındaki 6.5 km’lik parkurda yapılan yarış sonunda yapılan kontrollerde, yarışa Rusya Federasyonu’ndan katılan 30 yaşındaki profesyonel yüzme antrenörü Nikolai Andreevich Svechnikov’un bitiş noktasına gelmediği tespit edilmiştir. Güvenlik kamerası görüntüleri ve yüzücülerin ayaklarına takılı çipler kontrol edildiğinde şahsın başlangıç noktasından yarışa başladığı, ancak bitiş noktasında denizden çıkış yapmadığı anlaşılmıştır.'