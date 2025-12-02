‘Partiyi temizleyin’ çıkışlarına aldırış etmeyen CHP, İBB ve Aziz İhsan Aktaş iddianamelerinde adı yolsuzluk ve rüşvetle anılan isimleri yeni yönetime soktu. Ekrem İmamoğlu’nun Özgür Özel’in ‘A Takımı’nı selamlaması dikkat çekti.

CHP’nin üç gün süren 39. Olağan Kurultay maratonu, önceki gün gerçekleştirilen Parti Meclisi ve Yüksek Disiplin Kurulu üyelerinin seçimiyle tamamlandı.

Özgür Özel’in anahtar listesi firesiz seçilirken, Kemal Kılıçdaroğlu’nun ve bazı vekillerin “Partiyi temizleyin” çağrısına kulak tıkandı. İBB ve Aziz İhsan Aktaş iddianamelerinde adı yolsuzluk ve rüşvetle anılan isimlerin yeni yönetimde de yer aldığı görüldü. Ekrem İmamoğlu’nun Özgür Özel’in ‘A Takımı’nı selamlaması dikkat çekti.

‘A TAKIMI’NA GİRDİLER

Hakkında; Aziz İhsan Aktaş’tan 5 milyon lira rüşvet aldığı, İETT’de ihale süreçlerine müdahale etme yetkisinin bulunduğu, İBB ve ilçe belediyelerinden ihale alan firmalardan seçim çalışması için para istediği iddiaları bulunan Özgür Karabat, 927 oyla PM’ye girdi.

Yine, Aziz İhsan Aktaş iddianamesinde, Aktaş’tan Seyhan Belediyesinden alınan ihaleler kapsamında Belediye Başkanı Oya Tekin ile birlikte Tekin’in eşi Celal Tekin aracılığıyla 1 milyon dolar rüşvet aldığı öne sürülen CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, 901 oyla yeniden PM’de yer aldı.

İBB iddianamesinde hakkediş ödemesinin yapılması için 50 milyon TL’lik iki arsayı rüşvet olarak aldığı iddiası bulunan Baki Aydöner de 886 oyla yeniden PM’ye seçildi.

İddianamede, CHP İstanbul İl Başkanlığı binasının satın alınma sürecinde ortaya çıkan “para sayma” görüntülerinin ardından dokunulmazlığının kaldırılması ihtimaline karşı iş adamlarına 5 milyon TL ve 1,7 milyon liralık bağış makbuzu kestiği önü sürülen Turan Taşkın Özer de Özgür Özel’in anahtar listesinde yer aldı ve 907 oyla yeniden YDK’ya seçildi. İBB’ye yönelik operasyonun önceden haber alınması üzerine, dokunulmazlık zırhından yararlanmak için, örgüt tarafından toplanan paraların Turan Taşkın Özer’e devredildiği de iddia edilmişti.

Özer’in YDK Başkanlığı görevine yeni dönemde de devam etmesi bekleniyor.

İMAMOĞLU GÖLGESİ

Öte yandan, kendisine yakın birçok ismi PM’ye sokan Ekrem İmamoğlu’nun, CHP yönetimindeki etkisinin devam edeceği belirtiliyor.

Gelecek Partisi kurucuları arasında yer alan, İmamoğlu’nun danışmanı ve Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi İcra Kurulu Üyesi Serkan Özcan ile finans uzmanı Kerim Rota, Genel Başkan Özgür Özel’in Bilim Kültür Sanat Platformu (BKSP) kontenjanından Parti Meclisine girdi. Rota 971, Özcan ise 936 delegenin oyunu aldı. İmamoğlu’nun 2019’daki yerel seçimlerinde “Her şey çok güzel olacak” sloganını ilk kullanan Berkay Gezgin, liste dışı kaldı ve PM’ye giremedi. CHP yönetiminin Berkay Gezgin ile birlikte PM’ye giremeyen Baran Bozoğlu ve Berna Özgül gibi bazı isimleri Cumhurbaşkanlığı Aday Ofi sinde görevlendireceği öğrenildi.

‘SAĞ’DAN İSİMLER GİRDİ

Demokrat Parti’den istifa edip CHP’ye katılan İzmir Milletvekili Salih Uzun 902, DEVA Partisinden istifa ederek katılan İstanbul Milletvekili Evrim Rızvanoğlu da 959 oy alarak Özel’in anahtar listesinden PM’ye girdi. Ulusalcı kanadın tanınan isimlerinden Bihlun Tamaylıgil de 930 oy alarak Parti Meclisinde koltuk sahibi oldu.

Kemal Kılıçdaroğlu’nun son döneminde CHP’nin Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevini yürüten CHP İstanbul Milletvekili Zeynel Emre ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın eski basın danışmanı Volkan Memduh Gültekin de CHP’nin yeni kurmayları oldu.

Emre’ye 953, Gültekin’e ise 794 delege oy verdi. Önceki dönem PM’de de yer alan İYİ Parti kökenli Bahadır Erdem de 901 oy alarak yeni PM’deki yerini korudu. CHP’nin yeni yönetiminde en dikkat çeken isimlerden biri İlhan Cihaner oldu.

Parti içi sol muhalif tutumuyla bilinen Cihaner, 886 oy alarak Parti Meclisinde yer aldı. PM’ye, Kemal Derviş’in danışmanlarından eski Koç Holding yöneticisi Oya Ünlü Kızıl da BKSP listesinden 994 oy alarak girdi.

CHP’Lİ BELEDİYEDE 19 USULSÜZLÜK

Sayıştay’ın CHP’li Tekirdağ Büyükşehir Belediyesine yönelik 2024 yılı düzenlilik denetiminde 19 ayrı mevzuata aykırılık tespit edildi. 2018’de ihalesi yapılan “Çorlu Otobüs Terminali” projesinin süresinde tamamlanmamasına rağmen yükleniciye üç defa ihtar çekildiği hâlde sözleşmenin feshedilmediği belirlendi. Bir başka bulgu da, yağmur suyu şebekesi ihalesinde benzer iş grubu kapsamına girmeyen havaalanı pisti ve apron işleri için iş deneyim belgesi talep edildiği, bu sebeple ihaleye doküman indiren 45 istekliden yalnızca birinin katılım yeterliliğine sahip olduğu tespit edildi. Sayıştay, bunun rekabeti daralttığını ve fi yat dışı unsur puanlamasında da hatalı yöntem kullanıldığını kaydetti. Belediyenin yetkisi olmasına rağmen bazı ilçelerde imar uygulamalarını denetlemediği, yüklenicilere ödeme yapılırken “vadesi geçmiş vergi borcu yoktur” belgelerinin kontrol edilmediği ve bu nedenle mevzuata aykırı ödemeler gerçekleştirildiği belirtildi. Görev alanına girmemesine rağmen bir konuda kamuoyu araştırması yaptırıp bunun bedelini hizmet alımı gideri olarak ödediği de raporda yer aldı.

YENİ MYK CUMARTESİ NETLEŞİYOR

CHP’nin yeni PM ve YDK üyeleri cumartesi günü Özgür Özel başkanlığında toplanacak. Ardından Parti Meclisi ilk toplantısında yeni MYK üyelerini belirleyecek.

