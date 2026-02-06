ABD ile İran arasında Umman’da kritik zirve bugün yapılacak. Diplomatik girişimler devam ederken her iki ülke, savaş hazırlıklarını da sürdürüyor...

ABD’nin Orta Doğu’daki askerî varlığını artırdığı ve “Washington-Tahran” geriliminin arttığı bir dönemde Umman’da kritik bir zirve yapılacak. ABD ile İran, uzun süredir askıda olan diplomatik temaslarına bugün Umman’ın başkenti Maskat’ta başlıyor. Görüşmenin yeri, son ana kadar süren sıkı pazarlıkların ardından belirlendi. İran, görüşmelerin yalnızca nükleer programla sınırlı tutulmasını isterken, Washington daha geniş bir gündemde ısrar etti.

Tahran yönetiminin, İstanbul’da yapılması planlanan görüşmenin yerini ve formatını değiştirme talebine Washington’dan ‘hayır’ cevabı geldi. Müzakerelerin çökme aşamasına gelmesinin ardından NBC News’e konuşan ABD Başkanı Donald Trump, İran’ın dini lideri Ali Hamaney’i “çok endişelenmesi gerekir” diye tehdit etti.

Umman masası son anda kuruldu! Gözler kritik ABD-İran zirvesinde

Washington - Tahran hattında gerilimin artması üzerine Orta Doğu’dan dokuza yakın ülke lideri, Beyaz Saray’ı “görüşme iptal edilmesin” talebinde bulundu. Beyaz Saray’dan bir yetkili “Trump yönetimi, İran ile görüşmeyi, ABD’nin bölgedeki müttefiklerine saygı çerçevesinde ve diplomasi yolunu tercih etmeye devam etme prensibi çerçevesinde kabul etti” ifadesini kullandı. Bunun ardından zirvenin Umman’ın başkenti Maskat’ta bugün saat 10.00’da başlamasına karar verildi.

HER İHTİMALE HAZIRLIK

Diplomatik girişimler devam ederken hem ABD hem de İran savaş hazırlıklarını da sürdürüyor. Orta Doğu’daki ABD askerî hareketliliği yoğunlaşırken, Almanya’daki NATO Spangdahlem Hava Üssünün faaliyet kapasitesi artırıldı. Üsten havalanan ABD Hava Kuvvetlerine ait bir C-17 nakliye uçağı, Suudi Arabistan’a indi. ABD Hava Kuvvetlerine ait E-11A tipi askerî jetler de Orta Doğu’ya sevk edildi.

İran medyasında ise “ABD’yi nasıl yeneriz” analizi yer aldı. Beş aşamalı senaryoda, ABD’nin İran’daki nükleer tesisler, askerî altyapılar ve İran Devrim Muhafızları üslerini hedef alan hava ve füze saldırıları düzenleyeceği iddia edildi. İddiada, bu tesislerin önemli bir bölümünün nüfusun yoğun olduğu bölgelerde yer almasının altı çizildi. İran ise ilk saldırı dalgasından en az hasarla çıkabilmek için kritik önemdeki güçlerini dağıtarak yedek komuta yapıları inşa etti ve yer altı tesislerini geliştirerek hazırlandı. Planın ikinci aşamasında İran, hızlı bir biçimde savaşı ülke sınırlarının dışına taşımayı hedefledi. Senaryoya göre Tahran, kısa bir süre içinde Orta Doğu’daki ABD üslerine balistik füzeler ve insansız hava araçlarıyla saldırı düzenlemeyi amaçladı. Üçüncü aşamada siber cephede ulaşım ağlarının, enerji altyapısının, finans sistemlerinin ve askerî iletişim ağlarının hedef olacağı vurgulandı. Dördüncü aşamada, Hürmüz Boğazı’na mayın döşenmesiyle füze ve insansız hava araçlarıyla tankerlere saldırılar düzenlemenin yanı sıra nakliye rotasını bloke etmek için gemileri batırmak yer aldı. Planın beşinci aşamasında, küresel enerji arzını tehdit ederek ve birçok ülkeye sürekli saldırılar düzenleyerek sürdürülemez çok cepheli bir savaş oluşturulması amaçlandı.

İRAN’DAN YER ALTI FÜZE ŞEHİRLERİYLEGÖVDE GÖSTERİSİ

İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Abdurrahim Musevi, Devrim Muhafızları Ordusu (DMO) Havacılık ve Uzay Kuvvetlerine ait “füze şehirleri” olarak adlandırılan yeni yer altı tesislerinden birini ziyaret etti. Musevi’nin, DMO Havacılık ve Uzay Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Mecid’in eşlik ettiği ziyarette, füze birliklerinin son kazanımları, kabiliyetleri ve operasyonel hazırlık seviyesi değerlendirildi. Musevi “Düşmanların her türlü hamlesine hazırız. Balistik füzelerimizi tüm teknik yönleriyle geliştirerek caydırıcılık kapasitemizi güçlendirdik” dedi.

