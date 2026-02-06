Çinli Xpeng, insansı ve otonom robotlarını tanıttı. FF Futurist serisi, yemekhane dağıtımından sınıf öğretmenliğine kadar pek çok görevi yapabiliyor, öğrencilerin sağlık ve ruh hâlini dahi takip edebiliyor. Başlangıç fiyatı 35 bin dolar.

Çin’in Xpeng firması, satışa çıkardığı robotik ürün ailesini kamuoyuna tanıttı.

İnsansı robotlar ve otonom robot köpekler de sahneye çıkarken, FF Futurist ve FF Master serisi insansı robotlar, üretimden günlük hayata kadar birçok alanda görev yapacak şekilde tasarlandı.

Yapay zekâ altyapısı, şirketin otonom sürüş sistemleriyle entegre çalışıyor. Ne kadar yazılım yüklenirse robot o kadar becerili oluyor.

Bir yıl önce tanıtıldıktan sonra üretimine başlanan en üst versiyonlu robotun başlangıç fiyatı 35 bin dolar.

HER İSTEYEN ALABİLİR

“Talep Odaklı Robotik Çağ” başlığıyla üretilen insansı robot FF Futurist en zeki olanlardan. Dağdaki çobanın yanında da gidebilecek. Ahıra gelen koyunları anında sayabilecek.

Yemekhanede yemek dağıtıp, tekstil sektöründe ürün dikmeden, bir ofisi masalar dâhil temizlemeye kadar her hizmet elinden geliyor. Talep doğrultusunda kısa bir işlemle, eğitim kurumlarında sınıf öğretmeni gibi, ayakta dolaşarak ders anlatıp tahtaya formül yazıp soru sorulabilir hâle gelecek.

Öğrencilerin yüz hatlarından sağlık durumlarını, mental hâlini de tespit edip acil durumlarda yöneticilere haber verebilecek.

Şirketin tesislerinde yapılan testlerde, altı ay insan desteği olmadan kendi kendine çalışıp, şarjını yapıp test aşamasını yüzde 99 hatasız geçen, FF Futurist robotun diğer mini versiyonları da satışa çıktı.

