FCR GYO Sancaktepe'de Sancak projelerinin ilk etabı Sancak Flora'da satışa başladı. Toplam 4 milyar TL yatırım değerine sahip projede 108 daire ve 2 ticari ünite bulunuyor. Doğayı ve yeşil alanları ön planda tutan projede daireler 59 metrekareden 260 metrekareye kadar değişiyor. Teslimlerin 2026 sonunda başlaması planlanıyor.

ÖNDER ÇELİK- FCR Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (FCR GYO), İstanbul Anadolu Yakası’ndaki Sancaktepe’de geliştirdiği üç etaplı Sancak projelerinin satışına Sancak Flora’yla başladı. Sancak Flora, hemen yanındaki Sancak Aven ve Sancak Dora’yla birlikte toplam 501 konut ve 4 ticari üniteden oluşuyor.

Projenin satışa sunulan Sancak Flora etabında, 4 konut blokunda 108 daire ile 2 ticari blok yer alıyor. Zemin + 6 katlı olarak planlanan bloklarda, daire büyüklükleri 59 metrekare ile 260 metrekare arasında değişiyor.

FCR GYO Yönetim Kurulu Başkanı: Enflasyondaki düşüşle ertelenmiş talep devreye girecek

Projede, 1+1, 2+1, 3+1’lerin yanı sıra, 3+1 bahçe katı, 4+1 dubleks ve 4+1 bahçe katı dubleks daire seçenekleri yer alıyor. Metrekare fiyatları 100 bin TL ile 130 bin TL arasında değişen daireler için peşin ödemelerde yüzde 25 indirim uygulanıyor. Sancak Flora’da daire teslimlerinin 2026 sonunda başlaması planlanıyor.

SANCAKTEPE’YE 4 MİLYARLIK PROJE

Projenin 4 milyar TL yatırım değeri olduğunu ifade eden FCR GYO Yönetim Kurulu Başkanı Fecri Koça, 2025’i fiyatların sindirildiği, alıcıların daha seçici davrandığı ve yatırımcıların orta ve uzun vadeli perspektife yöneldiği bir normalleşme dönemi olarak tanımladı.

Fecri Koça

Koça “2026 yılına ilişkin beklentimiz ise daha dengeli, daha sağlıklı ve seçici bir büyüme yönündedir. Bu yıl, enflasyondaki düşüş eğiliminin devam etmesi, finansman şartlarının kademeli olarak normalleşmesi ve makroekonomik belirsizliklerin azalmasıyla birlikte ertelenmiş talebin kontrollü ve rasyonel bir şekilde devreye girmesi bekleniyor” dedi.

Mevduat faizlerinde öngörülen gerilemenin, tasarruf sahiplerinin alternatif yatırım araçlarına yönelmesini sağlayacağına dikkat çeken Koça “Bu durum konutu özellikle orta ve uzun vadeli yatırım perspektifiyle yeniden güçlü bir seçenek hâline getirecektir” diye konuştu.

Emrullah Temel

FCR GYO Genel Müdürü Emrullah Temel ise “İnşaat seviyesi yüzde 65’e ulaşan Sancak Flora’da doğa, yeşil alan ve yatay yaşamı ön planda tuttuk. Sancak Flora’da yapılar arsanın yalnızca yüzde 22’sine otururken kalan yüzde 78’lik alan peyzaj, yeşil alan ve açık yaşam alanları olarak tasarlandı” ifadelerini kullandı.



