Küresel piyasalar jeopolitik riskler ve Fed politikası belirsizliğiyle karışık seyrediyor. ABD İran müzakereleri sonrası kıymetli metallerde düşüş yaşanırken, Bitcoin'deki sert gerileme devam ediyor.

Dünya genelinde jeopolitik risklere yönelik endişeler ve Fed'in gelecek dönemde izleyeceği para politikasına ilişkin belirsizlikler küresel risk iştahını olumsuz etkilerken, teknoloji hisselerindeki yüksek değerleme durumu ve yazılım sektöründe satışların derinleşmesiyle piyasalar karışık seyir izliyor.

Jeopolitik tarafta ise ABD ve İran arasındaki müzakerelerin 6 Şubat’ta Umman’da yapılacağının açıklanması sonrası kıymetli metallerde satış ağırlıklı seyir öne çıktı.

ÖNERİLEN HABERLER EKONOMİ Altının kilogram fiyatı 7 milyon 290 bin liraya düştü

5 bin dolarda tutunmaya çalışan ons altın 4.791 dolara kadar geri çekilirken, 90 doları tekrar gören gümüşün ons fiyatı dün yüzde 18 düşüşle 73,65 dolara geriledi.

Gram altın tarafında ise 6.705 TL seviyesi görüldü. Dolar endeksinde yükseliş devam ederken, Brent petrolün varil fiyatı 67,48 dolara çekildi. Ekimde 126 bin dolarla tarihî rekorunu kıran Bitcoin’de ise hızlı düşüş devam ediyor. Zirvesinden yüzde 45’e varan oranda gerileyen Bitcoin’de dün gün içinde 70 bin doların altı görülürken, kripto paranın geleceği için kötümser yorumlar da artıyor.



Haberle İlgili Daha Fazlası