İspanya LaLiga'da Barcelona, geriye düştüğü maçta Atletico Madrid'i 3-1 mağlup etti ve liderliğini sürdürdü.

İspanya LaLiga'da Barcelona, yoğun maç takvimi nedeniyle erken oynanan maçta Atletico Madrid'i konuk etti.

BARÇA GERİ DÖNDÜ

Camp Nou'da oynanan mücadelede 1-0 geriye düşen Barça, geri dönüşe imza atarak sahadan 3-1'lik galibiyetle ayrıldı.

KAPANIŞI FERRAN TORRES YAPTI

Barcelona'ya galibiyeti getiren golleri 26. dakikada Raphinha, 65. dakikada Dani Olmo ve 90+6. dakikada Ferran Torres kaydetti. Atletico Madrid'in tek golü ise 20. dakikada Baena'dan geldi.

LEWANDOWSKI PENALTI KAÇIRDI

Barcelona'da Polonyalı golcü Robert Lewandowski, mücadelenin ilk yarısında penaltı atışından yararlanamadı.

Bu galibiyetle Barcelona, puanını 37 yaptı ve liderliğini sürdürdü. Atletico Madrid ise 31 puanda kaldı.

