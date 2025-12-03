İngiltere Premier Lig'in 14. haftasında Erling Haaland'ın rekor kırdığı maçta Manchester City, Fulham'ı deplasmanda 5-4 mağlup ederek zirve takibini sürdürdü.

Premier Lig'in 14. haftasında Manchester City, gol düellosuna sahne olan maçta Fulham ile karşı karşıya geldi.

Craven Cottage Stadyumu'nda oynanan maçta Manchester City, ikinci yarısında büyük zorluk yaşadığı karşılaşmadan 5-4 galip ayrılmayı başardı.

FULHAM 3-0'DAN DÖNÜŞÜ TAMAMLAYAMADI

Manchester City'nin galibiyet gollerini 17. dakikada Erling Haaland, 37. dakikada Tijjani Reijnders, 44 ve 48. dakikalarda Philip Foden ve 54. dakikada Sander Berge kendi kalesine attı.

Ev sahibi Fulham'ın gollerini ise 45+2. dakikada Emile Smith Rowe, 57. dakikada Alex Iwobi, 72 ve 78. dakikalarda Samuel Chukwueze kaydetti.

MAÇ FAZLASIYLA FARK İKİYE İNDİ

Bu sonuçla maç fazlasıyla puanını 28 yapan Pep Gurdiola'nın City'si, lider Arsenal'in 2 puan gerisinde ikinci sırada yer aldı. Fulham ise 17 puanla 15. sırada kaldı.

HAALAND TARİHE GEÇTİ

İngiltere Premier Lig'de 111. maçına çıkan Norveçli yıldız Erling Haaland, 100 gole ulaşarak bunu en kısa sürede başaran futbolcu ünvanını elde etti.

Erling Haaland'ın ardından bu başarıya en hızlı ulaşan isimler arasında 124 maçta 100 gole ulaşan Alan Shearer, 141 maçta Harry Kane, 147 maçta Sergio Agüero ve 160 maçta Thierry Henry yer aldı.

