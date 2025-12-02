Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), sevkleri açıklandı. Olaylı derbinin ardından Fenerbahçe'den Mert Hakan Yandaş ve Ali Bozan ile Galatasaray'dan Metin Öztürk ve Serhat Doğan, PFDK'ye sevk edildi. Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı da "futbolun itibarını zedelemeye yönelik açıklamalar" gerekçesiyle disipline gönderildi.

MERT HAKAN "HAKARET" NEDENİYLE DİSİPLİNE GÖNDERİLDİ

Fenerbahçeli futbolcu Mert Hakan Yandaş'ın Fenerbahçe-Galatasaray müsabakasındaki 'hakareti' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 41. maddesi uyarınca 02.12.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevk edildi.

Fenerbahçe Kulübü idarecisi Ali Bozan aynı müsabakadaki “sportmenliğe aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 36. maddesi uyarınca 02.12.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak disipline gönderildi.

METİN ÖZTÜRK, PFDK'YE SEVK EDİLDİ

Galatasaraylı yönetici Metin Öztürk, müsabaka sonrası medyada yapmış olduğu beyanlarında yer alan “futbolun itibarını zedelemeye yönelik açıklamalar” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 38. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ye gönderildi.

Galatasaray Antrenörü Serhat Doğan, “sportmenliğe aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 36. maddesi uyarınca 02.12.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ye sevk edildi.

BEŞİKTAŞ'TA SERDAL ADALI, PFDK'LİK OLDU

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, kulüp resmi sosyal medya hesabından (X) 26.11.2025 tarihinde yayınlanan açıklamalarında yer alan “futbolun itibarını zedelemeye yönelik açıklamalar” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 38. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ye gönderildi.

TFF'DEN YAPILAN AÇIKLAMA ŞÖYLE:

1- KOCAELİSPOR Kulübü’nün 28.11.2025 tarihinde oynanan KOCAELİSPOR-GENÇLERBİRLİĞİ Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu müsabakasındaki “çirkin ve kötü tezahüratı” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca ve “merdiven boşluklarının boş bırakılmaması” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 49. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

2- ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. Kulübü’nün 29.11.2025 tarihinde oynanan ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.-ZECORNER KAYSERİSPOR Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu müsabakasındaki “çirkin ve kötü tezahüratı” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

3- ZECORNER KAYSERİSPOR Kulübü’nün 29.11.2025 tarihinde oynanan ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.-ZECORNER KAYSERİSPOR Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu müsabakasındaki “çirkin ve kötü tezahüratı” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

4-GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.’nin 29.11.2025 tarihinde oynanan GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.-İKAS EYÜPSPOR Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu müsabakasındaki “çirkin ve kötü tezahüratı” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

5- İKAS EYÜPSPOR Kulübü teknik sorumlusu ORHAN AK’ın 29.11.2025 tarihinde oynanan GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.-İKAS EYÜPSPOR Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu müsabakasındaki “sportmenliğe aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 36. maddesi uyarınca ve “hakareti” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 41. maddesi uyarınca 30.11.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

6- HESAP.COM ANTALYASPOR Kulübü’nün 30.11.2025 tarihinde oynanan HESAP.COM ANTALYASPOR-GÖZTEPE A.Ş. Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu müsabakasındaki “saha olayları” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

7- GÖZTEPE A.Ş. Kulübü’nün 30.11.2025 tarihinde oynanan HESAP.COM ANTALYASPOR-GÖZTEPE A.Ş. Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu müsabakasındaki “çirkin ve kötü tezahüratı” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca ve “talimatlara aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 46. maddesi ile 2025-2026 Sezonu Süper Lig Müsabakaları Statüsü’nün 6/5 ve EK-1 maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

8- BEŞİKTAŞ A.Ş. Kulübü’nün 30.11.2025 tarihinde oynanan MISIRLI.COM FATİH KARAGÜMRÜK-BEŞİKTAŞ A.Ş. Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu müsabakasındaki “çirkin ve kötü tezahüratı” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

9- SAMSUNSPOR A.Ş. Kulübü futbolcusu JOSAFAT WOODING MENDES’in 01.12.2025 tarihinde oynanan SAMSUNSPOR A.Ş.-CORENDON ALANYASPOR Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu müsabakasındaki “sportmenliğe aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 36. maddesi uyarınca 02.12.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

10- CORENDON ALANYASPOR Kulübü antrenörü JOAO PEDRO DA SILVA ESMAIL PEREIRA’nın 01.12.2025 tarihinde oynanan SAMSUNSPOR A.Ş.-CORENDON ALANYASPOR Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu müsabakasındaki “sportmenliğe aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 36. maddesi uyarınca 02.12.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

11- FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü’nün 01.12.2025 tarihinde oynanan FENERBAHÇE A.Ş.-GALATASARAY A.Ş. Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu müsabakasındaki “çirkin ve kötü tezahüratı” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca, “saha olayları” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 52. maddesi uyarınca, “talimatlara aykırı hareketleri” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 46. maddesi, 2025-2026 Sezonu TFF Süper Lig Müsabakaları Statüsü’nün 5/7 ve 10/6 maddeleri uyarınca PFDK'ya sevkine,

FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü idarecisi ALİ BOZAN’ın aynı müsabakadaki “sportmenliğe aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 36. maddesi uyarınca 02.12.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,

FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü futbolcusu MERT HAKAN YANDAŞ’ın aynı müsabakadaki “hakareti” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 41. maddesi uyarınca 02.12.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

12- GALATASARAY A.Ş. Kulübü’nün 01.12.2025 tarihinde oynanan FENERBAHÇE A.Ş.-GALATASARAY A.Ş. Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu müsabakasındaki “çirkin ve kötü tezahüratı” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca ve “saha olayları” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

GALATASARAY A.Ş. Kulübü idarecisi METİN ÖZTÜRK’ün müsabaka sonrası medyada yapmış olduğu beyanlarında yer alan “futbolun itibarını zedelemeye yönelik açıklamalar” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 38. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine,

GALATASARAY A.Ş. Kulübü antrenörü SERHAT DOĞAN’ın aynı müsabakadaki “sportmenliğe aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 36. maddesi uyarınca 02.12.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

13- BEŞİKTAŞ A.Ş. Kulübü’nün Kulüp resmi sosyal medya hesabından (X) 26.11.2025 tarihinde yayınlanan paylaşımda yer alan “futbolun itibarını zedelemeye yönelik açıklamalar” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 38. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

BEŞİKTAŞ A.Ş. Kulübü Başkanı SERDAL ADALI’nın Kulüp resmi sosyal medya hesabından (X) 26.11.2025 tarihinde yayınlanan açıklamalarında yer alan “futbolun itibarını zedelemeye yönelik açıklamalar” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 38. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

14- AMED SPORTİF FAALİYETLER Kulübü’nün 28.11.2025 tarihinde oynanan AMED SPORTİF FAALİYETLER-ESENLER EROKSPOR Trendyol 1. Lig müsabakasındaki “saha olayları” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

15-İMAJ ALTYAPI VAN SPOR FUTBOL KULÜBÜ’nün 29.11.2025 tarihinde oynanan İMAJ ALTYAPI VAN SPOR FUTBOL KULÜBÜ-SERİK SPOR FUTBOL A.Ş. Trendyol 1. Lig müsabakasındaki “merdiven boşluklarının boş bırakılmaması” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 49. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

İMAJ ALTYAPI VAN SPOR FUTBOL KULÜBÜ masörü TAYFUN İŞLEN’in aynı müsabakadaki “talimatlara aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 46. maddesi ile Akreditasyon Talimatı’nın 7/1 maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

16- BOLUSPOR Kulübü’nün 30.11.2025 tarihinde oynanan ÖZBELSAN SİVASSPOR-BOLUSPOR Trendyol 1. Lig müsabakasındaki “8 futbolcusunun sarı kart ve 1 futbolcusunun kırmızı kart görmesi nedeniyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 40. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

17- SMS GRUP SARIYERSPOR Kulübü’nün 30.11.2025 tarihinde oynanan SMS GRUP SARIYERSPOR-BANDIRMA SPOR Trendyol 1. Lig müsabakasındaki “çirkin ve kötü tezahüratı” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

18- BANDIRMA SPOR Kulübü’nün 30.11.2025 tarihinde oynanan SMS GRUP SARIYERSPOR-BANDIRMA SPOR Trendyol 1. Lig müsabakasındaki “çirkin ve kötü tezahüratı” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

19- SİPAY BODRUM FK Kulübü’nün 30.11.2025 tarihinde oynanan SİPAY BODRUM FK-ARCA ÇORUM FK Trendyol 1. Lig müsabakasındaki “çirkin ve kötü tezahüratı” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca ve “saha olayları” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

20- ARCA ÇORUM FK Kulübü futbolcusu KEREM KALAFAT’ın 30.11.2025 tarihinde oynanan SİPAY BODRUM FK-ARCA ÇORUM FK Trendyol 1. Lig müsabakasındaki “kural dışı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 43. maddesi uyarınca 01.12.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

21-ADANA DEMİRSPOR A.Ş. Kulübü’nün 01.12.2025 tarihinde oynanan ADANA DEMİRSPOR A.Ş.-ATAKAŞ HATAYSPOR Trendyol 1. Lig müsabakasındaki “talimatlara aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 46. maddesi ile 2025-2026 Sezonu TFF 1. Lig Müsabakaları Statüsü’nün 9/2 maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

22- YENİ MALATYASPOR Kulübü’nün 29.11.2025 tarihinde oynanması gereken ADANASPOR A.Ş.-YENİ MALATYASPOR Nesine 2. Lig Kırmızı müsabakasına çıkmaması nedeniyle Futbol Müsabaka Talimatı’nın 24/1-a maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

23- AKEDAŞ KAHRAMANMARAŞ İSTİKLAL SPOR Kulübü’nün 30.11.2025 tarihinde oynanan AKEDAŞ KAHRAMANMARAŞ İSTİKLAL SPOR-GÜZİDE GEBZE SPOR KULÜBÜ Nesine 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasındaki “ çirkin ve kötü tezahüratı” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

24- İSKENDERUNSPOR A.Ş. Kulübü’nün 30.11.2025 tarihinde oynanan İSKENDERUNSPOR A.Ş.-MERKÜR JET ERBAASPOR Nesine 2. Lig Beyaz Grup müsabakasındaki “talimatlara aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 46. maddesi ile 2025-2026 Sezonu TFF 2. Lig Müsabakaları Statüsü’nün 9/2 maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

25-ADANA 01 FUTBOL KULÜBÜ SK’nın 30.11.2025 tarihinde oynanan ADANA 01 FUTBOL KULÜBÜ SK-KEPEZ SPOR FUTBOL A.Ş. Nesine 2. Lig Beyaz Grup müsabakasındaki “6 futbolcusunun sarı kart görmesi nedeniyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 40. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

26- BATMAN PETROL SPOR A.Ş. Kulübü’nün 30.11.2025 tarihinde oynanan BATMAN PETROL SPOR A.Ş.-GMG KASTAMONUSPOR Nesine 2. Lig Beyaz Grup müsabakasındaki “çirkin ve kötü tezahüratı” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

27- SEZA ÇİMENTO ELAZIĞSPOR Kulübü’nün 30.11.2025 tarihinde oynanan SEZA ÇİMENTO ELAZIĞSPOR-BUCASPOR 1928 Nesine 2. Lig Beyaz Grup müsabakasındaki “çirkin ve kötü tezahüratı” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

28- MKE ANKARAGÜCÜ Kulübü’nün 30.11.2025 tarihinde oynanan MKE ANKARAGÜCÜ-BEYKOZ ANADOLU SPOR A.Ş. Nesine 2. Lig Beyaz Grup müsabakasındaki “çirkin ve kötü tezahüratı” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

29- BEYKOZ ANADOLU SPOR A.Ş. Kulübü’nün 30.11.2025 tarihinde oynanan MKE ANKARAGÜCÜ-BEYKOZ ANADOLU SPOR A.Ş. Nesine 2. Lig Beyaz Grup “talimatlara aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 46. maddesi ile 2025-2026 Sezonu TFF 2. Lig Müsabakaları Statüsü’nün 5/2 maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

30-KESTEL ÇİLEK SPOR KULÜBÜ’nün 29.11.2025 tarihinde oynanan BULVARSPOR-KESTEL ÇİLEK SPOR KULÜBÜ Nesine 3. Lig 1. Grup müsabakasındaki “5 futbolcusunun sarı kart ve 1 futbolcusunun kırmızı kart görmesi nedeniyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 40. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

KESTEL ÇİLEK SPOR KULÜBÜ görevlisi SAFET ARSLAN’ın aynı müsabakadaki “hakareti” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 41. maddesi uyarınca 30.11.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

31- EDİRNESPOR Kulübü’nün 30.11.2025 tarihinde oynanan EDİRNESPOR-POLATLI 1926 SPOR KULÜBÜ Nesine 3. Lig 1. Grup müsabakasındaki “7 futbolcusunun sarı kart görmesi nedeniyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 40. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

32- ETİ GÜBRE MAZIDAĞI FOSFAT SPOR Kulübü teknik sorumlusu MESUT TOROS’un 30.11.2025 tarihinde oynanan ERCİYES 38 FUTBOL SPOR KULÜBÜ-ETİ GÜBRE MAZIDAĞI FOSFAT SPOR Nesine 3. Lig 2. Grup müsabakasındaki “sportmenliğe aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 36. maddesi uyarınca 01.12.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

33- DİYARBEKİR SPOR A.Ş. Kulübü’nün 30.11.2025 tarihinde oynanan DİYARBEKİR SPOR A.Ş.-EJDEROĞLU KIRŞEHİR FUTBOL SPOR KULÜBÜ Nesine 3. Lig 2. Grup müsabakasındaki “talimatlara aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 46. maddesi ile Stadyum Güvenlik Komitesi Talimatı-Stadyum Sınıflandırması Alt Detayları-117 maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

34-TCH GROUP ZONGULDAK SPOR FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.’nin 30.11.2025 tarihinde oynanan TCH GROUP ZONGULDAK SPOR FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.-ARTVİN HOPASPOR Nesine 3. Lig 3. Grup müsabakasındaki “çirkin ve kötü tezahüratı” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

35- AMASYASPOR FK Kulübü antrenörü RIDVAN DEMİR’in 30.11.2025 tarihinde oynanan AMASYASPOR FK-SEBAT GENÇLİK SPOR Nesine 3. Lig 3. Grup müsabakasındaki “sportmenliğe aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 36. maddesi uyarınca 01.12.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

36-NAZİLLİ SPOR A.Ş. Kulübü’nün 29.11.2025 tarihinde oynanan ESKİŞEHİR ANADOLU SPOR FAALİYETLERİ A.Ş.-NAZİLLİ SPOR A.Ş. Nesine 3. Lig 4. Grup müsabakasındaki “talimatlara aykırı hareketleri” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 46. maddesi, Sağlık Ekiplerinin Yapılanmaları ve İşleyişleri Talimatı’nın 5/d maddesi ile 2025-2026 Sezonu TFF 3. Lig Müsabakaları Statüsü’nün 6/6 maddesi uyarınca ve “6 futbolcusunun sarı kart görmesi nedeniyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 40. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

37-TİRE 2021 FUTBOL KULÜBÜ’nün 29.11.2025 tarihinde oynanan TİRE 2021 FUTBOL KULÜBÜ-ESKİŞEHİRSPOR KULÜBÜ Nesine 3. Lig 4. Grup müsabakasındaki “usulsüz seyirci alınması” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 49. maddesi uyarınca ve “ talimatlara aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 46. maddesi ile 2025-2026 Sezonu TFF 3. Lig Müsabakaları Statüsü’nün 9/7 maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

TİRE 2021 FUTBOL KULÜBÜ Başkanı ÖZKAN KARADAŞ ’ın aynı müsabakadaki “talimatlara aykırı hareketleri” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 46. maddesi, 2025-2026 Sezonu TFF 3. Lig Müsabakaları Statüsü’nün 8/4 maddesi ile Akreditasyon Talimatı’nın 7/1 maddesi uyarınca ve “sportmenliğe aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 36. Maddesi uyarınca 02.12.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,

TİRE 2021 FUTBOL KULÜBÜ görevlisi SELÇUK OLĞUN ’un aynı müsabakadaki “talimatlara aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 46. maddesi ile 2025-2026 Sezonu TFF 3. Lig Müsabakaları Statüsü’nün 8/4 maddesi uyarınca 02.12.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,

TİRE 2021 FUTBOL KULÜBÜ idarecisi HÜSEYİN SUNGUR ’un aynı müsabakadaki “hakem soyunma odası ve koridorlarındaki hakareti” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 39. maddesi uyarınca 30.11.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

38-SÖKE 1970 SPOR KULÜBÜ’nün 30.11.2025 tarihinde oynanan SÖKE 1970 SPOR KULÜBÜ-BORNOVA 1877 SPORTİF YATIRIMLAR A.Ş. Nesine 3. Lig 4. Grup müsabakasındaki “talimatlara aykırı hareketleri” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 46. maddesi ile 2025-2026 Sezonu TFF 3. Lig Müsabakaları Statüsü’nün 5/5 ve 6/5 EK-1 maddeleri uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

