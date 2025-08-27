Türk yarışmacıdan Rus yüzücüyle ilgili çarpıcı iddia! "Boğulmadı, karaya çıktı"

İstanbul Boğazı'nda 24 Ağustos'ta düzenlenen Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı'na katılan Rus yüzücü Nikolai Andreevich Svechnikov denizden çıkamadı.

Arama çalışmaları 4. günde devam ederken yarışmaya katılan amatör yüzücü Hayati Şamiloğlu, Rus yüzücüyle arasındaki diyaloğu anlatıp dikkat çeken iddialarda bulundu.

YANLIŞ YÖNE GİTTİĞİ İÇİN UYARMIŞ

Şamiloğlu, yarışa binlerce kişinin üç farklı renkte boneyle katıldığını söyledi. Şamiloğlu, yarışa katılan ilk grubun kırmızı boneli olduğunu, Svechnikov'un ise yeşil boneli olan ikinci grupta yer aldığını düşündüğünü belirterek, "Bu yüzücüyle denizin ortasında karşılaştık. Her yüzücünün yüzdüğü istikamete değil farklı tarafa, güneydoğuya doğru yüzdüğünü görünce kendisine 10-15 kere 'bro bro' diye seslendim, sonunda duydu. O süre içerisinde de yaklaşıyordu ve çok hızlı yüzücüydü, benden hızlıydı. Duydu, bana doğru bakınca ona 'Wrong way' yani yanlış tarafa gidiyorsun diyerek sağ tarafı işaret ettim." diye konuştu.

Rus yüzücünün son görüntüsü

"BANA KARIŞMA" DER GİBİ HAREKET ETTİ

Kendisinin yüzdüğü yön ile Svechnikov'un yüzdüğü yanlış yönü el işaretiyle gösteren Şamiloğlu, şöyle devam etti:

"Kendisi beni duydu, anlamış gibi oldu ama 'Ben ne yaptığımı biliyorum, bana karışma' der gibi bir hareket yaptı ve aynı yöne yüzmeye devam etti. Çok kuvvetli bir yüzücüydü. Bir Rus olimpiyat yüzücüsü bir rekortmen, 'Akıntıya kapılmıştır.' diye bir ifadede bulunulmuş. O gün Boğaz'da fazla akıntı yoktu. Rüzgar, sert değildi, akıntı da fazla yoktu. Zaten Boğaz'daki akıntı da fazla olsa en kötü ihtimalle güneye doğru sürüklenirsiniz. Öyle alabora olmak, akıntının suyun altına çekmesi falan Karadeniz'de olduğu gibi burada söz konusu değil.

Yönünü şaşırmış bir yüzücü olduğunu düşündüm çünkü her yıl öyle yönünü şaşıran çok yüzücü oluyor ama genellikle görevli tekneler onları uyarıyorlar. Bu yüzücünün o görevli teknelerin görüntüsünden çıkmış olması bir tuhaf. Ben yüzücünün karaya çıktığını, denizde boğulmadığını düşünüyorum. Hedefini bilen, kasıtlı bir yüzüş yapıyordu. Öyle yönünü şaşırmış bir hali yoktu."

UYARMASINA RAĞMEN ROTASINI DEĞİŞTİRMEMİŞ

Önceki yıllardaki yarışlarda da yönünü şaşıran yüzücüler gördüğünü ve uyardığını kaydeden Şamiloğlu, kendisini duymayan bir kişiyi dokunarak dahi uyardığını aktararak, "Ama bu kişi uyarmama rağmen rotasını değiştirmedi." dedi.

SAVCILIK DA HAREKETE GEÇTİ

Öte yandan Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı da Svechnikov'un boğulmamış olma ihtimaline karşın çevredeki güvenlik kameralarının incelenmesi ve yüzücünün karaya çıkıp çıkmadığının araştırılmasına karar verdi.