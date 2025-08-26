Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Haberler > 3. Sayfa > Rus yüzücü Nikolai Svechnikov'un kaybıyla ilgili soruşturma başlatıldı

Rus yüzücü Nikolai Svechnikov'un kaybıyla ilgili soruşturma başlatıldı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
3. Sayfa Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı, Rus yüzücü Nikolai Svechnikov kaybolması hakkında re'sen soruşturma başlattı.

Bu yıl Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) tarafından 37'ncisi düzenlenen Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı, Rus yüzücü Nikolai Svechnikov'un kaybıyla gölgelendi. 

Yüzme yarışı, Beykoz Kanlıca'dan başlayarak Kuruçeşme'de sona ermişti. 3 bin yarışmacının katıldığı yarışın sona ermesinin ardından 29 yaşındaki Rus yüzücü Nikolai Svechnikov'un karaya çıkmadığı tespit edildi.

DİDİK DİDİK ARANIYOR

Yüzücünün kaybolmasıyla birlikte polis ve Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanlığı'na haber verildi. İhbar üzerine harekete geçen polis ve Sahil Güvenlik ekipleri arama çalışması başlattı.

Rus yüzücüyü arama çalışmaları bugün de sürerken, Sahil Güvenlik ekiplerinin bot ve teknelerle birlikte Svechnikov'u aramaya devam ettiği kaydedildi.

Rus yüzücü Nikolai Svechnikov'un kaybıyla ilgili soruşturma başlatıldı - 1. Resim

SAVCILIK HAREKETE GEÇTİ

Öte yandan Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı, Rus yüzücü Nikolai Svechnikov kaybolması hakkında re'sen soruşturma başlattı.

