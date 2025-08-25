İstanbul Boğazı'nda herkes Rus yüzücü Nikolai Svechnikov'u arıyor!
Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı'nda korku dolu anlar yaşandı. Rus yüzücü Nikolay Svechnikova, İstanbul Boğazı'nda kayboldu. Ekiplerin bölgedeki çalışması sürüyor.
Bu yıl Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) tarafından 37'ncisi düzenlenen Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı'nda katılımcı Rus yüzücü Nikolay Svechnikova kayboldu.
İstanbul Boğazı'nda dün 81 ülkeden 2820 sporcunun katılımıyla gerçekleştirilen yarışa katılan Rus yüzücü Nikolay Svechnikova'nın karaya çıkamadığının anlaşılması üzerine deniz polisi ve sahil güvenlik ekipleri, bölgede arama çalışması başlattı.
BÖLGEDE ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR
Ekipler, başta yarışın gerçekleştiği Kanlıca-Kuruçeşme bölgesi olmak üzere Boğaz genelinde Rus sporcuya ulaşmak için çalışmalarını sürdürüyor.
