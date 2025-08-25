Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Çankırı'da aile içi vahşet! 5 gün sonra karakola gidip her şeyi itiraf etti: Korkunç halde bulundu

Çankırı'da aile içi vahşet! 5 gün sonra karakola gidip her şeyi itiraf etti: Korkunç halde bulundu

3. Sayfa Haberleri  / Anadolu Ajansı

Çankırı'da E.Y. isimli adam, dayısını öldürüp gömdüğünü itiraf etti. Cinayeti 5 gün önce işlediğini söyleyen katil zanlısının işaret ettiği noktada yapılan kazıda 41 yaşındaki adamın cesedine ulaşıldı.

Dehşete düşüren olan Çankırı'nın Kurşunlu ilçesinde yaşandı. Hacımuslu köyünde yaşayan 28 yaşındaki E.Y., Mamak'taki Kayaş İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne gidip korkunç bir itirafta bulundu. 

Genç, 41 yaşındaki dayısı Murat Aygen'i 20 Ağustos'ta av tüfeğiyle öldürdüğünü söyledi. Cesedi ise köydeki metruk eve gömdüğünü itiraf etti. 

AYGEN'İN CESEDİNE ULAŞILDI

Gözaltına alınan zanlının tarif ettiği noktada olay yeri inceleme ekipleri eşliğinde yapılan kazıda Aygen'in cesedine ulaşıldı.

Cumhuriyet savcısının talimatıyla Çankırı'ya getirilen E.Y'nin işlemleri sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı

