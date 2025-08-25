Helin Uçar'ın ölümünde dikkat çeken mesaj! Şimdi gözler otopsi raporunda

Amasya'dan İstanbul'a üniversite okumaya gelen iç mimarlık öğrencisi 22 yaşındaki Helin Uçar, Beşiktaş'ta bir ev kiraladı. Tek başına yaşayan genç kızdan haber alamayan yakınları durumu ekiplere haber verdi.

Ekipler çilingir yardımıyla girdiği evde genç kızın cansın bedeniyle karşılaştı. Genç kızın ölümü ailesini ve yakınlarını yasa boğdu. Cenazesi, incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

KESİN ÖLÜM NEDENİ İÇİN OTOPSİ BEKLENİYOR

Sabah'ın haberine göre, komşuları Helin Uçar'ı "22 yaşında, daha gençliğinin baharında, sessiz sakin ve iyi kalpli bir insan" sözleriyle anlattı.

Ölümün nedeninin otopsi sonrası netlik kazanacağı, şüpheli olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi. Helin Uçar'ın cenazesi, memleketi Amasya'da toprağa verildi.

Üniversiteli genç kız Amasya'da defnedildi

Uçar'ın evinde ölü bulunduğu sırada vücudunda kesici delici alet izine rastlanmadığı kesin ölüm nedeni için rapor beklendiği öğrenildi.

EV ARKADAŞI BİR SÜRE ÖNCE AYRILMIŞ

Helin Uçar'ın birlikte yaşadığı ev arkadaşının klinik psikolog olduğu ve bir süre önce iş yeri açıp evden ayrıldığı öğrenildi. Genç kızın bu süre zarfında evde tek başına yaşadığı ve ölmeden hemen önce bir arkadaşına sorunlarım var diye mesaj attığı iddia edildi.