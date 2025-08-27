Boğazda yüzerken kaybolmuştu! Rus sporcunun son görüntüleri ortaya çıktı

Pazar günü İstanbul Boğazı’nda 81 ülkeden 2 bin 820 sporcunun katılımıyla yüzme yarışı gerçekleştirildi. Ancak yarışın önüne geçen acı bir olay yaşandı.

4 GÜNDÜR HABER YOK

Yarışa katılan Svechnikov'un karaya çıkamadığının anlaşılması üzerine ekiplerce başlatılan arama çalışmaları dördüncü gününde de sürüyor.

OTELDEN ÇIKARKEN KAYDEDİLEN GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Gelişmeler dikkatle takip edilirken 29 yaşındaki Rus yüzücü Nikolai Svechnikov’un son görüntüleri ortaya çıktı. Rus yüzücünün son görüntüleri Beyoğlu’nda kaldığı otelin güvenlik kamerasına yansıdı.

Güvenlik kamerası görüntülerinde Rus yüzücü, sabah saat 07.37'de kaldığı otelin içerisindeki asansörden çıkarken görülüyor. Sonrasında da otelin resepsiyonuna indiği görülüyor. Rus yüzücü, burada bir süre otel lobisinde oturduktan sonra otelden ayrılıyor.