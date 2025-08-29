Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Denizli'de yangına müdahale eden uçak zorunlu iniş yaptı! Uçakta hasar meydana geldi

Denizli'de yangına müdahale eden uçak zorunlu iniş yaptı! Uçakta hasar meydana geldi

Denizli'deki yangına müdahale eden Orman Genel Müdürlüğü'ne ait yangın söndürme uçağının, Muğla Milas Havalimanı’na dönüş esnasında teknik bir nedenle acil iniş yapmak zorunda kaldı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sert inişin etkisiyle uçakta hasar meydana geldiğini duyurdu.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Denizli'deki yangına müdahale eden Orman Genel Müdürlüğü'ne ait yangın söndürme uçağının, Muğla Milas Havalimanı’na dönüş esnasında teknik bir nedenle acil iniş yapmak zorunda kaldığını açıkladı. 

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Bakan Yumaklı, "Sert inişin etkisiyle uçakta hasar meydana gelmiştir. Pilotumuzun sağlık durumu çok şükür iyidir. Orman teşkilatımıza ve kahraman personelimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Rabbim tüm ekiplerimizi her türlü kazadan ve beladan korusun." dedi. 

