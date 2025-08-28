Denizli'de sarp arazide orman yangını çıktı
Denizli'de ormanlık alanda alevler yükseldi. Buldan'da sarp arazide çıkan yangına ekipler müdahale ediyor.
Denizli’nin Buldan ilçesinde akşam saatlerinde yangın meydana geldi. Orman Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışmalar başlattı.
ORMANLIK ALANDA DUMANLAR YÜKSELDİ
Yangın, Buldan ilçesi Çatak Mahallesi Yeraltı mevkiinde ormanlık alanda yangın çıktı. Edinilen bilgilere göre, akşam saatlerinde zorlu bir araziye sahip ormanlık alanda dumanlar yükselmeye başladı.
ALEVLERİ GÖREN İTFAİYEYE İHBAR ETTİ
Alevleri gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Buldan Orman İşletme Müdürlüğü yangın söndürme ekipleri ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen ekipler müdahalelere devam ediyor.
SARP ARAZİ ÇALIŞMALARI GÜÇLEŞİTİRİYOR
Sarp araziye sahip ormanlık alanda müdahalenin güçlükle yapıldığı öğrenildi.
