Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > Denizli'de sarp arazide orman yangını çıktı

Denizli'de sarp arazide orman yangını çıktı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Denizli&#039;de sarp arazide orman yangını çıktı
Spor Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Denizli'de ormanlık alanda alevler yükseldi. Buldan'da sarp arazide çıkan yangına ekipler müdahale ediyor.

Denizli’nin Buldan ilçesinde akşam saatlerinde yangın meydana geldi. Orman Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışmalar başlattı.

ORMANLIK ALANDA DUMANLAR YÜKSELDİ

Yangın, Buldan ilçesi Çatak Mahallesi Yeraltı mevkiinde ormanlık alanda yangın çıktı. Edinilen bilgilere göre, akşam saatlerinde zorlu bir araziye sahip ormanlık alanda dumanlar yükselmeye başladı.

ALEVLERİ GÖREN İTFAİYEYE İHBAR ETTİ

Alevleri gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Buldan Orman İşletme Müdürlüğü yangın söndürme ekipleri ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen ekipler müdahalelere devam ediyor.

SARP ARAZİ ÇALIŞMALARI GÜÇLEŞİTİRİYOR

Sarp araziye sahip ormanlık alanda müdahalenin güçlükle yapıldığı öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Polonya’da korkunç F-16 kazası: Pilot hayatını kaybetti!
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
PFDK Galatasaray ve Fenerbahçe dahil 4 kulübe para cezası verdi - SporPFDK Galatasaray ve Fenerbahçe dahil 4 kulübe para cezası verdiGalatasaray Başkanı Dursun Özbek kurayı değerlendirdi - SporDursun Özbek kurayı değerlendirdiSamsunspor Konferans Ligi'ne düştü - SporSamsunspor Konferans Ligi'ne düştüBeşiktaş Avrupa'ya veda etti! - SporBeşiktaş Avrupa'ya veda etti!Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi rakipleri belli oldu! Kura çekimi tamamlandı - SporGalatasaray'ın rakipleri belli oldu!Galatasaray yeni transferini resmen duyurdu! İşte Stephane Singo'nun maliyeti - SporGalatasaray yeni transferini resmen duyurdu!
Sonraki Haber Yükleniyor...