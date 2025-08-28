Hatay'da orman yangını! Havadan ve karadan müdahale sürüyor

Hatay'ın Antakya ilçesi Habibi Neccar Dağı mevkiinde yangın çıktı. Ormanlık alandan yükselen alevler bir anda geniş alana yayıldı.

MÜDAHALE SÜRÜYOR

Yangının fark edilmesi üzerine bölgeye itfaiye ve orman bölge müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekipler kısa sürede yangına karadan ve havadan müdahale etmeye başladı.

Ekiplerin alevlere havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.