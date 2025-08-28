Hatay'da orman yangını! Havadan ve karadan müdahale sürüyor
Hatay'ın Antakya ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.
Hatay'ın Antakya ilçesi Habibi Neccar Dağı mevkiinde yangın çıktı. Ormanlık alandan yükselen alevler bir anda geniş alana yayıldı.
MÜDAHALE SÜRÜYOR
Yangının fark edilmesi üzerine bölgeye itfaiye ve orman bölge müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekipler kısa sürede yangına karadan ve havadan müdahale etmeye başladı.
Ekiplerin alevlere havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.
