Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Hatay'da orman yangını! Havadan ve karadan müdahale sürüyor

Hatay'da orman yangını! Havadan ve karadan müdahale sürüyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Hatay, Antakya, Yangın, Orman Yangını, İtfaiye, Haber
Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Hatay'ın Antakya ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.

Hatay'ın Antakya ilçesi Habibi Neccar Dağı mevkiinde yangın çıktı. Ormanlık alandan yükselen alevler bir anda geniş alana yayıldı.

MÜDAHALE SÜRÜYOR

Yangının fark edilmesi üzerine bölgeye itfaiye ve orman bölge müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekipler kısa sürede yangına karadan ve havadan müdahale etmeye başladı.

Ekiplerin alevlere havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Bülent Arınç'tan komisyona damga vuran sözler: Umut hakkı mutlaka uygulanmalıdırBereketli Topraklar dizisi nerede çekiliyor?
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar - GündemCumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalarBülent Arınç'tan komisyona damga vuran sözler: Umut hakkı mutlaka uygulanmalıdır - Gündem"Umut hakkı mutlaka uygulanmalıdır"Bütün kent bu gizemli pankartların peşinde! "Kim O?" sorusunun cevabını arıyorlar - GündemBütün kent bu gizemli pankartların peşinde!Anadolu'nun Müslüman olmasından rahatsızdı: CHP'li akademisyen Süryani mezarlığına gömüldü - GündemCHP'li akademisyen Süryani mezarlığına gömüldüSelçuk Bayraktar TGRT Haber'de: Herkesi Mavi Vatan'ın kalbinin attığı yere bekliyoruz - Gündem"Herkesi Mavi Vatan'ın kalbinin attığı yere bekliyoruz"Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zelenskiy'le görüştü! "Barış" mesajı verdi - GündemErdoğan, Zelenskiy'le görüştü! "Barış" mesajı verdi
Sonraki Haber Yükleniyor...