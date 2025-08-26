Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Hatay'da korku dolu anlar! Kontrolden çıkan tır restorana girdi, işletmeci isyan etti

Hatay'da korku dolu anlar! Kontrolden çıkan tır restorana girdi, işletmeci isyan etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Hatay’da freni arızalanan tır, önce park halindeki vidanjöre ardından da bir restorana çarparak durabildi. Kazada işletmede müşteri olmaması faciayı önledi. İşletme sahibi zararından dolayı şikayetçi oldu. O anlar kameraya yansıdı.

Kaza, Belen ilçesi Cumhuriyet Mahallesi’nde Süleyman Azarsu idaresindeki 51 ET 183 plakalı tır, seyir halindeyken fren arızası yaşayarak kontrolden çıktı.

Hatay'da korku dolu anlar! Kontrolden çıkan tır restorana girdi, işletmeci isyan etti - 1. Resim

Önce bir araca çarptıktan sonra restorana daldı.

Korku dolu anlar kameraya yansırken, görüntülerde tırın önüne geleni yıktığı görüldü.

Tırın çarptığı işletmenin sahibi Galip Kurtoğlu, korku dolu anları anlatarak maddi zararının olduğunu söyledi.

Hatay'da korku dolu anlar! Kontrolden çıkan tır restorana girdi, işletmeci isyan etti - 2. Resim

ZARARIN KARŞILANMASINI BEKLİYORUZ

Kazanın ardından iş yerinde maddi hasar oluşan Galip Kurtoğlu, iş yerinde müşteri olmamasının faciayı önlediğini belirterek "Olay sırasında iş yerimizde çalışıyorduk. Yukarıdan gelen tır önce park halindeki vidanjöre çarptı, ardından dükkanımıza girdi. Allah’tan içeride müşteri yoktu, can kaybı yaşanmadı. Ancak iş yerimiz kullanılamaz hale geldi. Sadece günlük ciromuz 20-25 bin TL’ydi. Onun dışında yaklaşık 100-150 bin TL arasında hasarımız var. Şikayetçi olduk, zararın karşılanmasını bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Hatay'da korku dolu anlar! Kontrolden çıkan tır restorana girdi, işletmeci isyan etti - 3. Resim

Hatay'da korku dolu anlar! Kontrolden çıkan tır restorana girdi, işletmeci isyan etti - 4. Resim

Hatay'da korku dolu anlar! Kontrolden çıkan tır restorana girdi, işletmeci isyan etti - 5. Resim

 

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Medical Park ve Liv Hospital'ın sahibi İstanbul'un ünlü hastanesini satın aldı! İşte yeni adı...Kanada'dan Ağrı'ya... Yüzde 75'i hibe ürün yetişmez denilen topraklarda coştu!
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Burası İstanbul! CHP'li belediyede işçiler resti çekti, sokaklarda çöp dağları oluştu - GündemBurası İstanbul! Sokaklarda çöp dağları...Kanada'dan Ağrı'ya... Yüzde 75'i hibe ürün yetişmez denilen topraklarda coştu! - GündemYüzde 75'i hibe ürün yetişmez denilen topraklarda coştu!İstanbul Valiliği tüm kurumlara yazı gönderdi! Artık yardım teslim ederken çekim yapılamayacak - GündemYardım adı altında rencide eden uygulamaya son!Asfalt zorbalarına gereği yapıldı! Gündem olan görüntülerin ardından kıskıvrak yakalandılar - GündemGündem olmuştu! Kıskıvrak yakalandılarTakvim açıklandı, yasaklar başladı! KKTC'de Cumhurbaşkanlığı seçimleri 19 Ekim'de yapılacak - GündemKKTC'de seçimler 19 Ekim'de yapılacak!Söz şimdi başkanlarda! Kendi dönemlerindeki tecrübeleri komisyonda anlatacaklar - GündemKomisyon, başkanları dinleyecek!
Sonraki Haber Yükleniyor...